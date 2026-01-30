FOTO Nekoć slavni zagrebački kompleks i dalje propada: Razbijeni prozori, grafiti, smeće...

Na dnevnom redu sljedeće Skupštine, kaže gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, trebao bi stići elaborat o preoblikovanju Cibone. On je "pri kraju", što je korak prema novoj vlasničkoj strukturi košarkaškog kluba. - Nadam se da ćemo taj elaborat imati na sjednici u veljači kako bi onda došla Odluka o preoblikovanju kluba i kako bismo mogli pretvoriti dugove u vlasnički udio koji za Grad ne bi trebao biti toliki da dobijemo upravljačka prava jer mislim da se politika ne bi trebala miješati u upravljanje sportskih klubova - rekao je jučer Tomašević.

A što s prostorom u kojem klub obitava? Cibonin toranj izgrađen je za Univerzijadu 1987., a prvi put useljen tri godine kasnije. Astra je bila prvi vlasnik većine katova, ali ne ona koja veze ima s Opelom, već tada utjecajna državna tvrtka koja se uglavnom bavila trgovinom s inozemstvom. Krajem 1999. godine 14 katova Cibonina tornja, od milja zvanog i "Mirkecovom cigarom" u čast košarkaškom treneru svih trenera Mirku Novoselu, za tadašnjih 15,6 milijuna njemačkih maraka od Astre je kupio Ivica Todorić koji je s godinama preuzeo svih 16 katova za smještaj svog Agrokora.

Iseljen je on 2017., a 2022. godine 6700 kvadrata prostora u neboderu Fortenova prodaje koncernu Agram. Toranj na uglu Savske i tadašnje Končarove projektirali Marijan Hržić, Ivan Piteša i Berislav Šerbetić, a čitav kompleks Cibone koji se sastoji, osim od tornja, i od sportske dvorane te poslovnih prostora u pasažu, nije ozbiljnije obnavljan posljednjih 38 godina, što je jasno već na prvi pogled. Ali kad je kompleks napravljen, izazivao je čuđenje u cijeloj bivšoj Jugoslaviji.

Poslovni prostori u pasažu bili su prvi takvi nakon Oktogona koji je izgrađen 1900., toranj je osvojio i nagradu Borbe, arhitektonski trofej tadašnje Jugoslavije za najbolje ostvarenje u državi, 1992. godine pojavio se i na poštanskim markama sa šest simbola Zagreba, a od Industrije stakla u Pančevu stiglo je priznanje i za najbolju primjenu stakla u arhitekturi. Jer nebo se najbolje reflektira baš na Ciboninu tornju, a sva sreća, ne reflektiraju se i okolni grafiti, razbijeni prozori i smeće oko platoa kod ulaza u dvoranu, a i u pasažu, u kojem su poslovni prostori uglavnom prazni.

Sam toranj, koji je sa svoja 92 metra bio samo 13 metara niži od zagrebačke katedrale dok joj u potresu nisu stradali tornjevi, u dobrom je stanju, ali godine natezanja oko poslovnih prostora između Grada i Cibone, kao i nebrige te nedostatka konkretnog plana za lokale ipak su ostavili traga. Na košarkaškoj dvorani posljednji je veći zahvat izveden prije 15-ak godina, kad su za otprilike 90 tisuća eura obnovljene svlačionice te je lakiran parket, ali iza leđa Dražena Petrovića dom najtrofejnijeg domaćeg košarkaškog kluba stoji tek kao sjena dvorane iz vremena kad je u momčadi Cibone igrao i on sam.