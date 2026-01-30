Naši Portali
I slap, i brlog, i tuneli! Nastamba za vukove u ZOO-u je u završnoj fazi, pogledajte kad će biti gotova

Hana Ivković Šimičić
30.01.2026.
u 15:07

Kada će ona biti u potpunoj funkciji, za sada je teško prognozirati. Kako bismo u nastambu preselili naše vukove te posjetiteljima omogućili njihov obilazak, moramo biti sigurni da je sve u najboljem redu – pojasnio je ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj

Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi između 140 i 210 jedinki vukova, a ove veličanstvene zvijeri stanovnici su i zagrebačkog Zoološkog vrta. Kako bi im boravak, pak, bio što udobniji, planira se i izgradnja nove nastambe za njih. Omogućit će prirodnije okruženje za životinje i pružiti im još bolje životne uvjete, kazali su u ZOO-u Zagreb, a osim sadnje odgovarajućeg zelenila, umjetnog potoka i manjeg slapa, korištenjem kamena, zemlje, debala i granja formirat će se brlozi i tuneli što će dodatno obogatiti korištenje prostora nastambe. Čopor u novoj nastambi imat će očekivano 5 članova, a najviše 8.

Detalje o projektu otkrio je ravnatelj Vrta Ivan Cizelj. – Bližimo se završnoj fazi izgradnje.Glavni izvođač radova je tvrtka Sanac. Ako će sve ići po planu, nastamba za vukove trebala bi biti gotova početkom ljeta. Kada će ona biti u potpunoj funkciji, za sada je teško prognozirati. Kako bismo u nastambu preselili naše vukove te posjetiteljima omogućili njihov obilazak, moramo biti sigurni da je sve u najboljem redu – pojasnio je ravnatelj. 

Ispred nastambe bit će skulptura vučice, a u njezinu podzemnom dijelu jazbina sa skulpturama dvaju vučića., dodao je. – Želimo stvoriti realističan prikaz mladunaca u prvom razdoblju njihova života. Posjetitelje ćemo poticati na opipavanje skulptura. Mogućnost stjecanja informacija dodirom posebno će biti od koristi slijepim i slabovidnim osobama – istaknuo je. 

Nova nastamba za vukove prostirat će se na 1700 kvadrata te će biti za oko 1000 četvornih metara veća od sadašnje. –  Ona će vukovima omogućiti prirodnije okruženje i bolje životne uvjete. U sklopu nastambe napravit ćemo umjetni potok i manji slap te zasaditi odgovarajuće zelenilo. Pomoću kamenja, zemlje, debala i granja izgradit ćemo brloge i tunele što će vukove poticati na kretanje i bolje korištenje cjelokupnog prostora. 

Novi dizajn nastambe građanima će pružiti novu razinu posjetiteljskog iskustva te jedinstven uvid u život jedne od triju velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj. Pogled na životinje bit će diskretan – s brda te iz šumske kolibe i tunela. Naime, u oblikovanju nastambe vodili smo se brigom za dobrobit životinja kroz razne aspekte. Zbog toga smo veliku pozornost pridali i načinu na koji će se životinje promatrati. Suvremena nam arhitektonska rješenja omogućuju da je posjetitelj prikriven dok promatra životinje. Svim će posjetiteljima, a osobito djeci biti jako zanimljivo promatrati vukove iz tunela. Gledat će ih skrovito iz razine tla. Svime time građane želimo potaknuti na bolje upoznavanje sivog vuka i uloge te veličanstvene zvijeri u prirodi. Vuk uz medvjeda i risa spada među velike zvijeri. Riječ je o predatorima s vrha hranidbenog lanca. Oni su ključni za ekološku ravnotežu i očuvanje bioraznolikosti.
Prostor namijenjen posjetiteljima bit će bogato opremljen edukativnim sadržajima. Posjetitelji će o vukovima učiti koristeći razna osjetila. Posebno će zanimljivi biti sadržaji vezani uz dodir i njuh. Prvi put edukativne sadržaje vezane uz neku životinjsku vrstu temeljito prilagođavamo slijepim i slabovidnim osobama – pojasnio je ravnatelj Cizelj. 

