Što ako će rukometaši htjeti da im pjeva na dočeku? ‘Ako Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti’

Nakon aktualnog sata zagrebačke Gradske skupštine, klubovi zastupnika održavaju konferencije za medije. Među njima je i ona SDP-ovih zastupnika, a među temama koje su se pokrile našla se i zabrana Marka Perkovića Thompsona da nastupa u gradskim prostorima na području Zagreba. U slučaju da se organizira doček hrvatskih rukometaša na gradskom trgu, otvorilo se pitanje hoće li hrvatski pjevač moći ondje nastupiti.

– Odluka se ne odnosi isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti, izjavila je Sara Medved. Umjesto da se govori o uspjehu rukometaša, u fokus je stavljen jedan pjevač. Ne znam zašto se to radi i kome je to u interesu, dodao je pak predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić na konferenciji za medije.

– Čestitke našim rukometašima, nadamo se da će se gradonačelnik udostojiti ih dočekati bez obzira na kakvog sjaja bila medalja. Nadamo se da će se pjevati pjesme koji one želi. Hoće li zabraniti i Dinamu nastupe na Maksimiru nakon pozdrava koju su navijači izvjesili na utakmici? – upitao je HDZ-ov Mario Župan na konferenciji svog kluba.