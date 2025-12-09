Zbog obnove Doma zdravlja Zagreb – Centar mijenja se mjesto predaje mikrobioloških uzoraka

Od četvrtka pa sve do završetka obnove zgrade Doma zdravlja Zagreb – Centar, mikrobiološki uzorci neće se zaprimati na lokaciji Remetinečki gaj 14. U navedenom razdoblju, predaja mikrobioloških uzoraka moguća je na sljedećim lokacijama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar:
- Meštrovićev trg 16 – ponedjeljak i srijeda od 7.30 do 9.30 sati
- Albaharijeva bb – utorak i četvrtak od 7.30 do 9.30 sati
- Mirogojska cesta 16 – svakim radnim danom od 7.30 do 12 sati
SVE JE ZASJENILA
FOTO Supruga premijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive
Astrološki događaj godine
Kraj 2025. donosi šokantni preokret: Nijedan horoskopski znak neće biti pošteđen - evo što nas čeka
Zagrebački biser