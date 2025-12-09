Strani radnik pao sa skele visoke 7 metara, teško ozlijeđen

Na gradilištu na području Trešnjevke jučer oko podneva teško je ozlijeđen 34-godišnji radnik nakon što je pao sa skele s visine od oko sedam metara. Muškarac, strani državljanin s reguliranim boravkom u Hrvatskoj, izvodio je građevinske radove kada je do nesreće došlo.

Odmah je prevezen u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje su mu liječnici pružili pomoć te utvrdili da je zadobio teške ozljede. O incidentu je obaviješten Državni inspektorat Republike Hrvatske, a okolnosti nesreće se utvrđuju.