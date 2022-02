Zbog modernih pravila starim zgradama zabranjena ugradnja liftova

Nalazimo se u bizarnoj situaciji. Ljudi su očekivali dizalo u svojoj zgradi jer među njima ima mnogo slabo pokretnih ljudi i osoba s invaliditetom, a na kraju ga vjerojatno neće dobiti zbog tehnikalije – žale se zagrebački projektanti. A ta "tehnikalija" je pravilnik koji trebaju zadovoljiti u izradi projekata kako bi se mogli prijaviti na javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada i sufinancirati rekonstrukciju iz fondova Europske unije. Pravilnik, naime, među ostalim, nalaže određene dimenzije dizala, ako se ono ugrađuje, koje su za stare zgrade u metropoli jednostavno prevelike.

Javni poziv do kraja ožujka

Najviše ih u Zagrebu, govore projektanti, ima na Jarunu, u Malešnici i Španskom, gdje je većina zgrada rađena bez strogih tehničkih uvjeta koje moraju zadovoljiti one današnje. U vrijeme kada su podignute u njih su se doseljavale obitelji s djecom i mladi, no kako su se generacije izmijenile, pokazuju podaci iz lanjske studije Hrvatske gospodarske komore, tako su stariji ostali "zarobljeni" na višim katovima.

– Pravilnik je izrađen prema današnjim standardima, a nisu uzeli u obzir stare zgrade koje su građene bez tih normi. Dizala se ne mogu ugraditi bez projektne dokumentacije koja mora slijediti propise. A ako se ne ispoštuju baš svi, EU sigurno neće dati novac za ugradnju dizala. Valja izmijeniti pravilnik, odnosno dimenzije liftova, i dopustiti da se ugrade manji – kažu projektanti.

Poziv za energetsku obnovu zgrada trebao bi biti objavljen do kraja ožujka, a ako se norme do tada ne izmijene, ističu, projekte će moći prijaviti, ali najvjerojatnije bez obećanih dizala. Lani je, spomenimo, HGK u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala te Udrugom umirovljenika ponovno inicirao program koji je na čekanju bio od 2014. Naziva se "Dostupnost do stana – ugradnja dizala u višestambene zgrade", a isprva je trebao biti financiran iz državne blagajne.

– No, to se nije ostvarilo. Tračak nade pojavio se kada je najavljeno da će se ti projekti moći sufinancirati iz fondova EU. A lanjskoga je lipnja ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak navela kako će se dizala u zgrade moći ugraditi u sklopu energetske obnove za koju se može dobiti potpora – govore projektanti. Ljudi dugo čekaju na to, dodaju, i prijeko im je potrebno, a sad bi ugradnju liftova mogao zaustaviti propis. Rješenje je, ističu, izmjena pravilnika, pa smo pitali i u Ministarstvu graditeljstva hoće li se to učiniti.

Širina za osobe s invaliditetom

– U okviru budućih poziva za energetsku obnovu zgrada prihvatljiv je trošak provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora projektiranih u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Konkretno: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl. U tijeku je i izrada tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kojim će se u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti direktiva Europskog parlamenta i Vijeća – odgovaraju.

To znači, dodatno pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu Željko Uhlir, da se pravilnik neće mijenjati jer u Zakonu o gradnji stoji kako mora vrijediti dok se ne donese tehnički propis. A on će pak sadržavati EU direktivu i zato se mora poslati u Europsku uniju na savjetovanje, što je procedura koja traje i do pet mjeseci, pa se neće moći primijeniti na nadolazeći javni poziv. Ali naglašava kako pravilnik neće kočiti ugradnju dizala jer sadrži članak 58. u kojem stoji kako se zgrade rekonstruiraju "u skladu s tehničkim mogućnostima".

– Upravo je to odgovor na pitanje koje muči projektante. Ako oni zadovolje sve uvjete, a samo alterniraju dimenziju dizala, projekti će biti prihvaćeni i moći će se sufinancirati. A propisi su isprva tako napravljeni upravo zato što je zadana širina lifta prilagođena da stanu kolica osoba s invaliditetom, odnosno da mogu ući u njega bez pratnje koja će ih sklapati – ističe Uhlir.

No, projektanti su i dalje skeptični jer se, navode, isti pravilnik primjenjivao i u pozivu 2016. godine, a tada dizala manjih dimenzija nisu bila priznata kao prihvatljiv trošak.

– To je zato što u prijašnjim pozivima nije bila naglašena ta iznimka. Sad ćemo u nove pozive dodati da ćemo uvažiti članak 58. – navodi Uhlir.