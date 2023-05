Zbog biciklističke povorke sutra je obustavljen promet u dijelu grada

Dio grada sutra će biti zatvoren za promet i to zbog održavanja povorke biciklista, potvrdili su to iz Grada. Na zamolbu Udruge Sindikat biciklista, od 15.40 do 17 sati neće se moći prolaziti dionicom: Ulica Hrvatskog sokola – Horvaćanska – Selska – Savska – Ulica grada Vukovara – Ulica Hrvatske bratske zajednice, smjer jug – Ulica Hrvatske bratske zajednice, smjer sjever – Ulica grada Vukovara – Miramarska – Čazmanska.

Podsjetimo, Sindikat poziva Zagrepčane da se sutra okupe na rekreaciji po obnovljnoj Aleji Matije Ljubeka, a nakon toga i na kritičnoj masi ulicama koje dijelimo s motornim prometom. Poručuju kako vožnja nije sportska utrka, pozvani su svi, a vozit će se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije. Okupljanje je od 15.45 sati kod ulaza u RSC Jarun u Ulici Hrvatskog sokola, a kreće se u 16 sati.

Gužve u gradu su postale neizdržive. Nova biciklistička infrastruktura i prilagodba postojeće prometne mreže zbog veće sigurnosti za biciklistički promet je najbrži put za jačanje održivog prometa i posljedično smanjenje prometnih gužvi, buke i zagađenja kao i stvaranje ugodnije životne sredine, ističu u priopćenju.