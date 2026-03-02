Pijan i bez vozačke jurio Susedgradom pa završio u tuđem dvorištu: 19-godišnjak razbio dvije ograde

U nedjelju oko 00.45 sati u Susedgradu, 19-godišnjak je pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću u Medarskoj ulici. Mladić je upravljao osobnim automobilom marke Opel Corsa, u vlasništvu 72-godišnjaka, krećući se u smjeru juga. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Kopačevski put, u blagom zavoju nije prilagodio brzinu uvjetima i stanju ceste, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Najprije je udario u betonsko postolje dvorišne ograde na kućnom broju 50, a potom i u dvorišnu ogradu na kućnom broju 48.

U nesreći je nastala materijalna šteta. Policijskim očevidom utvrđeno je da je vozač imao 0,79 promila alkohola u krvi, da nije prilagodio brzinu kretanja te da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega je priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je predložila novčanu kaznu od 3.570 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na četiri mjeseca. Sud ga je proglasio krivim, izrekao mu novčanu kaznu od 1.970 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.