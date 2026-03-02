Zagreb nagrađuje hrabrost, solidarnost i toleranciju: Otvoren natječaj za Nagradu Luka Ritz, prijavite se

Zagrebačka Skupština raspisala je danas javni natječaj za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, javnog priznanja koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za izniman doprinos promicanju tolerancije, nenasilja i međusobnog poštovanja, javljaju iz Grada. Rok za podnošenje prijava koje se odnose na školsku godinu 2025./2026. je 30. travnja, napominju.

– Pozivamo škole, građane i udruge da prepoznaju i predlože mlade ljude koji svojim djelima pokazuju da hrabrost znači štiti slabijega, stati protiv nasilja i graditi zajednicu u kojoj se svatko osjeća sigurno i prihvaćeno. U vremenu kada su djeca i mladi izloženi različitim oblicima nasilja, važno je istaknuti one koji biraju dobrotu, hrabrost i solidarnost. Te vrijednosti želimo isticati i nagrađivati – rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Nagrada se dodjeljuje učenicima koji su se istaknuli u zaštiti i afirmaciji ljudskih prava, sudjelovanju u humanitarnim aktivnostima i projektima prevencije nasilja, pružanju pomoći vršnjacima, osobito žrtvama nasilja, te koji svojim ponašanjem predstavljaju uzorne prijatelje i vrijedne učenike. Posebno se vrednuju uzajamno pomaganje, solidarnost i konkretne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nasilja u školi i lokalnoj zajednici, objašnjavaju s Radićeva trga.

– Šesnaest generacija mladih primilo je već ovo priznanje kojim Grad poručuje da nasilje nije prihvatljivo i da šutnja nije opcija. Kao predstavničko tijelo građana, donosimo preporuke i odluke, osiguravamo sredstva i nadziremo provedbu politika usmjerenih na prevenciju nasilja i zaštitu djece. Pravo na dostojanstvo nije preporuka - ono je standard i ustavna vrijednost koja obvezuje svaku instituciju – dodao je predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić.

Na tom je tragu prošli tjedan pokrenuta inicijativa umrežavanja dosadašnjih dobitnika Nagrade Luka Ritz kako bi osvijestili javnost o važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja. Nagrada Luka Ritz dodjeljuje se od 2010. godine. Pravo podnošenja prijedloga imaju osnovne i srednje škole s područja Grada Zagreba, a od ove godine i građani i udruge. O dodjeli Nagrade odlučuje Gradska skupština Grada Zagreba, a priznanje se tradicionalno uručuje na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga. Nagrada se sastoji od javnog priznanja i novčanog iznosa.

Prošloogodišnje dobitnice nagrade su, podsjetimo, Erin Jakolić iz OŠ Grigora Viteza i Bruni Blaić iz XVI. gimnazije. Erin je nagrađena zbog uzornog ponašanja, spremnosti na pomoć vršnjacima te stalnog poticanja nenasilnog rješavanja sukoba i promicanja tolerancije i inkluzije, a Bruna je pokazala iznimnu hrabrost spriječivši napad trojice mladića na učenika svoje škole.