Znate onu cijelu sagu s naplatom parkiranja na Laništu? Sad HDZ najavljuje zbor građana

U Laništu će se održati zbor građana na temu uvođenja naplate parkiranja, najavljuju u tamošnjem HDZ-u. Lavina reakcija uslijedila je, podsjetimo, nakon što su mjesni odbori u Laništu te Trnskom putem zaključka zatražili da se uvrste u sustav naplate parkiranja, što je gradska četvrt Novi Zagreb-zapad i prihvatila većinom glasova.

Stanovnici u Laništu digli su bunu te zatražili pokretanje zbora građana na kojem će se razgovarati o toj temi, pokrenuta je i peticija, a kvartovskom u HDZ-u, čiji je član predsjednik MO-a Lanište, priopćili su da je će vijeće na sljedećoj sjednici usvojiti taj zahtjev. – Na prijedlog HDZ Lanište i uz punu potporu programskih partnera (NL Marija Selak Raspudić & Jedino Hrvatska) Vijeće Mjesnog odbora Lanište donijet će na idućoj sjednici odluku o sazivanju Zbora građana - koji će se izjasniti jesu li ili nisu za uvođenje naplate parkinga u njihovom naselju. DA ili NE! Odluka Zbora građana, koja se može donijeti javnim ili tajnim izjašnjavanjem, bit će obvezujuća za Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad – rekli su u HDZ-u Novi Zagreb - zapad putem objave na društvenim mrežama.

Najavili su i sličnu inicijativu u Trnskom. – Slobodno možemo najaviti da će #HDZ istu inicijativu pokrenuti i u Trnskom, u kojem Tomašević također želi uvesti naplatu parkinga bez ikakvog mišljenja struke i bez prava građana na izjašnjavanje. Jedino je pravedno da sami stanovnici pojedinog naselja neposredno odluče o naplati, a mi ćemo poštovati njihov izbor- kakav god on bio. O terminu i mjestu održavanja Zbora građana pravodobno će biti obaviješteni stanovnici MO Lanište – poručili su.

Mjesne zborove građana inače, prema statutu MO-a Lanište saziva vijeće, a u slučajevima koji su od iznimne važnosti za grad to može učiniti i Gradska skupština. Mišljenje građana na mjesnim zborovima građana može zatražiti i gradonačelnik.

– Ako mjesni odbor izglasa organiziranje zbora građana, onda to mogu učiniti, gradska četvrt tu ne mora dati suglasnost, mogu ga slobodno organizirati. No, odluka donesena na na zboru građana nije obvezujuća ni za koga. Ovo je politički igrokaz HDZ-a, njihov predsjednik vijeća je donio prijedlog za uvođenje naplate i sad odjednom ne žele. A HDZ-ovi vijećnici u gradskoj četvrti nisu bili protiv uvođenja, već suzdržani – kaže Nebojša Aleksić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad.