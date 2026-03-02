Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STANARI GA TRAŽILI

Znate onu cijelu sagu s naplatom parkiranja na Laništu? Sad HDZ najavljuje zbor građana

Zagreb: Naplata parkiranja na Laništu
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.03.2026.
u 15:32

Stanovnici u Laništu digli su bunu te zatražili pokretanje zbora građana na kojem će se razgovarati o toj temi, pokrenuta je i peticija, a u HDZ-u, čiji je član predsjednik MO-a Lanište, priopćili su da je će vijeće na sljedećoj sjednici usvojiti taj zahtjev.

U Laništu će se održati zbor građana na temu uvođenja naplate parkiranja, najavljuju u tamošnjem HDZ-u. Lavina reakcija uslijedila je, podsjetimo, nakon što su mjesni odbori u Laništu te Trnskom putem zaključka zatražili da se uvrste u sustav naplate parkiranja, što je gradska četvrt Novi Zagreb-zapad i prihvatila većinom glasova. 

Stanovnici u Laništu digli su bunu te zatražili pokretanje zbora građana na kojem će se razgovarati o toj temi, pokrenuta je i peticija, a kvartovskom u HDZ-u, čiji je član predsjednik MO-a Lanište, priopćili su da je će vijeće na sljedećoj sjednici usvojiti taj zahtjev. – Na prijedlog HDZ Lanište i uz punu potporu programskih partnera (NL Marija Selak Raspudić & Jedino Hrvatska) Vijeće Mjesnog odbora Lanište donijet će na idućoj sjednici odluku o sazivanju Zbora građana - koji će se izjasniti jesu li ili nisu za uvođenje naplate parkinga u njihovom naselju. DA ili NE! Odluka Zbora građana, koja se može donijeti javnim ili tajnim izjašnjavanjem, bit će obvezujuća za Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad – rekli su u HDZ-u Novi Zagreb - zapad putem objave na društvenim mrežama. 

Ponovno se otvara NAMA u Radićevoj

Najavili su i sličnu inicijativu u Trnskom. – Slobodno možemo najaviti da će #HDZ istu inicijativu pokrenuti i u Trnskom, u kojem Tomašević također želi uvesti naplatu parkinga bez ikakvog mišljenja struke i bez prava građana na izjašnjavanje. Jedino je pravedno da sami stanovnici pojedinog naselja neposredno odluče o naplati, a mi ćemo poštovati njihov izbor- kakav god on bio. O terminu i mjestu održavanja Zbora građana pravodobno će biti obaviješteni stanovnici MO Lanište – poručili su. 

Mjesne zborove građana inače, prema statutu MO-a Lanište saziva vijeće, a u slučajevima koji su od iznimne važnosti za grad to može učiniti i Gradska skupština. Mišljenje građana na mjesnim zborovima građana može zatražiti i gradonačelnik. 

– Ako mjesni odbor izglasa organiziranje zbora građana, onda to mogu učiniti, gradska četvrt tu ne mora dati suglasnost, mogu ga slobodno organizirati. No, odluka donesena na na zboru građana nije obvezujuća ni za koga. Ovo je politički igrokaz HDZ-a, njihov predsjednik vijeća je donio prijedlog za uvođenje naplate i sad odjednom ne žele. A HDZ-ovi vijećnici u gradskoj četvrti nisu bili protiv uvođenja, već suzdržani – kaže Nebojša Aleksić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-zapad. 

Ključne riječi
Lanište parkiranje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!