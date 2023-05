Sprema se veliki spektakl, start je 3. lipnja, a feštat ćemo uz Vatru i gosta iznenađenja

Bogata ugostiteljska ponuda, kvizovi znanja, koncert Vatre te osvježavanje u bazenu samo su dio onoga što vas očekuje 3. lipnja na samoborskom Vugrinščaku, ciljnoj lokaciji 41. Večernjakove biciklijade, čiji je slogan "Praznik na dva kotača". Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u galeriji Cloverfield, koja je bila i otvorenje izložbe o povijesti biciklijade, predstavili su je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, samoborska gradonačelnica Petra Škrobot, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec, pjevač grupe Vatra Ivan Dečak te Tomislav Buntak, dekan Akademije likovnih umjetnosti i predsjednik HDLU-a.

Cjelodnevna zabava

– Večernjakova biciklijada i ove se godine vraća u Samobor, gdje na cjelodnevnom programu očekujemo oko 20.000 ljudi. Zahvalio bih Zagrebačkoj županiji i Gradu Samoboru što su i ovog puta ugostili biciklijadu, kojoj je na koncu, uz male promjene ruta, još od prve biciklijade održane 1979. cilj i bio u nekoj od središnjica županije – naglasio je Klarić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao i lani, start je u 10 sati na zagrebačkom Trgu dr. Franje Tuđmana, od kuda će karavana krenuti preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove, pa Samoborskom cestom prema Samoboru te na koncu stići do sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Ruta je to od 22 kilometra koja će, kako je istaknuto, biti prilagođena radovima na cesti, a povorku će tradicionalno pratiti policijske snage.

– Oni će regulirati promet, kao i cijelu povorku, a naglasio bih i da je to obiteljsko druženje i zabava te savjetovao da se ne vozi brzo, da se ne razdvajamo previše – kazao je Klarić te dodao kako će prvi sudionici do cilja stići već oko 11.30 sati. Nakon toga će uslijediti cjelodnevna zabava s brojnim radionicama i igrama za djecu, kvizovima, sportskim natjecanjima, među ostalim i nogometnim turnirom, a na jednom od punktova bit će organiziran i mali zdravstveni pregled.

11.05.2023., Zagreb - Galerija Cloverfiel, Konferencija za medije Vecernjakove biciklijade. Na konferenciji su sudjelovali samoborska gradonacelnica Petra Skrobot, zamjenik zupana Zagrebacke županije Ervin Kolarec, glavni urednik Vecernjeg lista Drazen Klaric, pjevac grupe Vatra Ivan Decak, Tomislav Buntak dekan zagrebacke Akademije likovovnih umjetnosti. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Večernjakova biciklijada lani se napokon vratila u naš grad i to je bila velika želja svih Samoboraca koji su takoreći emotivno vezani za manifestaciju. Interes za sudjelovanje među našim sugrađanima svih dobnih skupina već je sada izuzetno velik i vjerujem da će još rasti – istaknula je P. Škrobot.

Vrhunac manifestacije očekuje se u večernjim satima, kada će se na pozornicu popeti članovi virovitičke Vatre te izvesti neke od svojih najvećih hitova, kao što su "Tango", "Zajedno sami", "Nama se nikud ne žuri" i "Bilo je dobro dok je trajalo".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Krilatica benda je "sport i glazba" jer se svi članovi bave nekom vrstom rekreativnog sporta, primarno nogometom, ali često se nađemo i na dva kotača. A promocija sporta i glazbe izuzetno nam je važna, posebice u današnje vrijeme kada smo svi zaklonjeni ekranima kompjutora i mobitelima. Nažalost, nećemo se moći priključiti povorci jer nastupamo i dan prije, ali smo zato za koncert spremili poseban repertoar, svojevrstan presjek naših 24 godine karijere – rekao je Dečak.

Na pozornicu će se, uz Vatru, popeti još jedno slavno ime s domaće estrade, a o kome je riječ, dodao je Klarić, zasad je iznenađenje.

– Biciklijada zasigurno pridonosi i turističkim rezultatima te je itekako važna manifestacija za Zagrebačku županiju, kao i za sam Zagreb te za Samobor. Lani sam i sam bio na dva kotača i vjerujem da će se i ove godine velik broj sugrađana uključiti u ovu hvalevrijednu aktivnost – istaknuo je Kolarec te najavio kako će do Samobora pedalirati i ove godine.

11.05.2023., Zagreb - Galerija Cloverfiel, Konferencija za medije Vecernjakove biciklijade. Na konferenciji su sudjelovali samoborska gradonacelnica Petra Skrobot, zamjenik zupana Zagrebacke županije Ervin Kolarec, glavni urednik Vecernjeg lista Drazen Klaric, pjevac grupe Vatra Ivan Decak, Tomislav Buntak dekan zagrebacke Akademije likovovnih umjetnosti. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tradicija koja spaja ljude

A kako se kroz više od četiri desetljeća mijenjala jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj, može se do 11. lipnja razgledati u postavu arhivskih fotografija Siniše Hančića u galeriji Cloverfield. Svakog dana, osim nedjelje, od 14 do 19 sati na adresi Pod zidom 12 možete vidjeti kako je izgledala prva biciklijada 1979., na kojoj se okupilo sedam tisuća sudionika, pa sve do 11., najbrojnijeg izdanja 1989., kada je pedaliralo 40.000 ljudi. Od samih početaka sudjelovali su biciklisti svih dobnih skupina, od djece do umirovljenika, rekreativci i profesionalci, a zabavljala su ih brojna slavna imena poput Severine, Tonija Cetinskog, Tajči i Magazina.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Večernjakova biciklijada tijekom godina je donijela jedan novi pogled na način zabave i rekreacije građana, a na izložbi možete, među ostalim, pratiti tijek reporterske fotografije, kako se sve razvijalo i koje su to bile ključne točke koje su spajale ljude. Danas imamo prilike da to postane i jedna kulturna ruta i da se osjeti drugačija tradicija druženja – zaključio je Buntak.