Sindikat biciklista poziva Zagrepčane na povorku po gradu

privremena regulacija

Klaićeva ulica večeras zatvorena za promet

Klaićeva ulica bit će zatvorena do sutra, 10. svibnja, do 6 sati ujutro. Tijekom tog perioda na snazi je privremena regulacija prometa, obilazan pravac vodi preko Savske, Jukićeve, Kačićeve, pa do Klaićeve