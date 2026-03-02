Pet godina propadala usred kvarta, djeca se igrala među ruševinama – sada je napokon srušena, a ono što stiže iznenadit će Gajnice

U Ulici Gajnice uklonjena je ruševna kuća koja je više od pet godina stajala napuštena i predstavljala potencijalnu opasnost za stanovnike tog zapadnog zagrebačkog kvarta. Objekt u vlasništvu Republike Hrvatske bio je u izrazito lošem stanju, a zbog oronule konstrukcije i neograđenog pristupa često je služio kao opasan "poligon” za igru znatiželjne djece.

Kako navode iz platforme Možemo Zagreb Zapad, uklanjanje je uslijedilo nakon inicijative njihovih vijećnika. Time su, ističu, ispunjeni uvjeti za postupanje komunalnog redarstva. Gradski Sektor za komunalno i prometno redarstvo, sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji, izdao je rješenje o uklanjanju objekta. Stanari okolnih zgrada već su ranije upozoravali na problem, navodeći kako se u ruševini skupljao otpad te da je postojala realna opasnost od urušavanja. Iz Možemo Zagreb Zapad poručuju kako će prostor uskoro dobiti novu namjenu. Najavljuju uređenje novog i sigurnog poligona za igru najmlađih stanovnika kvarta, a više detalja, kažu, bit će poznato uskoro.