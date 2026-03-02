Zastoj tramvaja u Draškovićevoj: Pokvarilo se teretno vozilo pa zapelo na tračnicama

U Draškovićevoj je došlo do zastoja tramvaja, u smjeru Branimirove, a razlog je kvar teretnog vozila na tračnicama. Linija 4 u smjeru Savskog mosta prometuje preko Trga bana Josipa Jelačića i Frankopanske na svoju uobičajenu trasu, kažu u ZET-u.
Linija 8 prometuje preko Trga bana Josipa Jelačića na Zapadni kolodvor, a sa Zapadnog kolodvora trasom: Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - i dalje redovnom trasom do Mihaljevca, kažu u gradskom prijevozniku.
