Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVLJA ZET

Zastoj tramvaja u Draškovićevoj: Pokvarilo se teretno vozilo pa zapelo na tračnicama

Zagreb. Zbog zastoja "jedanaestice" u Draškovićevoj u smjeru juga stvaraju se velike gužve
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.03.2026.
u 14:28

Do zastoja je došlo nešto prije 14 sati, kažu u ZET-u.

U Draškovićevoj je došlo do zastoja tramvaja, u smjeru Branimirove, a razlog je kvar teretnog vozila na tračnicama. Linija 4 u smjeru Savskog mosta prometuje preko Trga bana Josipa Jelačića i Frankopanske na svoju uobičajenu trasu, kažu u ZET-u.

Linija 8 prometuje preko Trga bana Josipa Jelačića na Zapadni kolodvor, a sa Zapadnog kolodvora trasom: Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - i dalje redovnom trasom do Mihaljevca, kažu u gradskom prijevozniku. 

Ključne riječi
travmaj zastoj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!