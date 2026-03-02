FOTO/VIDEO Nije gotovo s Namom? Na izlozima u Radićevoj najavljuju otvorenje, doznali smo što će trgovina nuditi
Na izlozima robne kuće Nama u Radićevoj ulici pojavili su se plakati koji najavljuju skoro ponovno otvorenje dijela prodajnog prostora. Riječ je o lokaciji koja, za razliku od zgrade u Ilici, nije bila predmet nedavne prodaje.
Podsjetimo, zgrada Name u Ilici prodana je za nešto više od 17 milijuna eura tvrtki Izbor šesti, nakon što je Grad Zagreb odustao od prava prvokupa, čime je završeno jedno od najdugovječnijih poglavlja zagrebačke trgovačke povijesti.
Prema neslužbenim informacijama koje kruže među građanima, u Radićevoj bi se trebala otvoriti trgovina s naglaskom na obuću, a navodno će u ponudi biti i “još nešto uz obuću”. Službene potvrde o asortimanu zasad nema.