FOTO/VIDEO Nije gotovo s Namom? Na izlozima u Radićevoj najavljuju otvorenje, doznali smo što će trgovina nuditi

Na izlozima robne kuće Nama u Radićevoj ulici pojavili su se plakati koji najavljuju skoro ponovno otvorenje dijela prodajnog prostora. Riječ je o lokaciji koja, za razliku od zgrade u Ilici, nije bila predmet nedavne prodaje.
Na izlozima robne kuće Nama u Radićevoj ulici pojavili su se plakati koji najavljuju skoro ponovno otvorenje dijela prodajnog prostora. Riječ je o lokaciji koja, za razliku od zgrade u Ilici, nije bila predmet nedavne prodaje.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Podsjetimo, zgrada Name u Ilici prodana je za nešto više od 17 milijuna eura tvrtki Izbor šesti, nakon što je Grad Zagreb odustao od prava prvokupa, čime je završeno jedno od najdugovječnijih poglavlja zagrebačke trgovačke povijesti.
Podsjetimo, zgrada Name u Ilici prodana je za nešto više od 17 milijuna eura tvrtki Izbor šesti, nakon što je Grad Zagreb odustao od prava prvokupa, čime je završeno jedno od najdugovječnijih poglavlja zagrebačke trgovačke povijesti.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Prema neslužbenim informacijama koje kruže među građanima, u Radićevoj bi se trebala otvoriti trgovina s naglaskom na obuću, a navodno će u ponudi biti i “još nešto uz obuću”. Službene potvrde o asortimanu zasad nema.
Prema neslužbenim informacijama koje kruže među građanima, u Radićevoj bi se trebala otvoriti trgovina s naglaskom na obuću, a navodno će u ponudi biti i “još nešto uz obuću”. Službene potvrde o asortimanu zasad nema.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Hoće li se kultni brend u centru grada doista vratiti u manjem formatu, znat će se uskoro, no plakati na izlozima već su probudili znatiželju prolaznika i nostalgičara.
Hoće li se kultni brend u centru grada doista vratiti u manjem formatu, znat će se uskoro, no plakati na izlozima već su probudili znatiželju prolaznika i nostalgičara.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/