Zavirili smo u novootvoreni Friday Pie Shop: Nećete odoljeti jabučnoj Jolene

Nakon što su u metropolu stigle pite od razvučenog tijesta, mljevenoga mesa, sira i zelja koje se spravljaju baš kao na Baščaršiji, sad smo dobili i verzije od karameliziranoga šećera, jabuka i cimeta ugniježđenih između prhkih kora u kakvima se obilato uživa “preko bare”. I to zahvaljujući tome što se na Trešnjevci otvorio Friday Pie Shop s ponudom pita na američki način.

Temelj su kvalitetni sastojci

Nešto novo, sasvim drukčije od onoga na što smo navikli, donosi zaljubljenica u američku pop-kulturu i tradiciju druženja uz pečene slastice Elvira Petak. Odlučila je osjećaj zajedništva koji stvaraju novi susjedi kad vas dočekaju s pitom u rukama, slavlje začinjeno mirisnim tijestom i uspomene nastale oko blagdanskog stola s razglednice, podijeliti sa svojim gradom. Otvorena je prekjučer, a kako izgleda mi smo provjerili nekoliko dana ranije.

Za curu iz obitelji u kojoj nitko ne kuha odlično se snašla u kuhinji i naučila sve sama. Počela je s tradicionalnim receptima iz pedesetih uz pomoć Amerikanki koje su svoje znanje dijelile na YouTubeu i tijekom protekle dvije godine svaki prilagodila svom nepcu.

– Njihove su pite puno slađe i od bosanske kuhinje, recimo, u receptima sam nailazila i po pola kilograma šećera za jednu. Koriste i ulje kojeg nema kod nas pa je tu bilo puno testiranja i prilagođavanja tijesta i teksture – govori mlada Zagrepčanka, kojoj su sastojci i njihova kvaliteta osnova svake pite. Posebnu pozornost posvećuje odabiru voća i povrća za punjenja, koje dobavlja preko obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Svaku pitu može i prilagoditi sastojcima bez glutena ili pak zamjenom mesa u slanim varijantama, ali oko maslaca, kaže, nema kompromisa i mora biti pravi.

Na pothvat je ovu stručnjakinju za odnose s javnošću ohrabrila koronakriza zbog koje je ostala bez posla. Dobila je priliku zatvoriti se u kuhinju i peći toliko da je zaboravljala na vrijeme.

– Već sam svima počela ići na živce, kasnila bih na druženja jer mi se kora još ne bi ispekla. Stalno sam mirisala na maslac i poklanjala pite – priznaje Elvira Petak.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 05.10.2021., Zagreb - Elvira Petak otvara piteriju "Friday Pieshop" gdje ce spremati americke slatke i slane pite.

Sad pak već i fotografije slatkih i slanih pita u ponudi izazivaju glad, a kad ih okusite, shvatit ćete zašto je svaka toliko posebna da je dobila i ime. Među prvima smo imali priliku kušati Jolene, tradicionalnu pitu od jabuke i cimeta, koja izgleda točno kao na filmu, miriše na dom i toplinu, a okusom izaziva potrebu za uživanjem uz dobro društvo i najveće hitove R&B izvođača šezdesetih godina prošloga stoljeća.

U mirisu koji se širi Šarengradskom ulicom na Trešnjevci može se prepoznati jednostavnost jabučne Jolene ili elegancija kremaste Dorothy od kokosa. Za gablec će možda najbolje “sjesti” ona nazvana Austin, quiche pita sa špinatom i slaninom ili pak Billy Bob s porilukom i piletinom, a tu je i Lorraine koja se priprema od jaja, vrhnja, šunke i sira. Marilyn je, očekivano, dramatična ljepotica bogatog nadjeva od šumskog voća, Nancy čokoladna bomba s bananom, a Virginia posebna brownie pita.

Kombinacija okusa i na kriške

Ako se pak stvarno ne budete mogli odlučiti koja je prava za vas, u Friday Pie Shopu, koji radi od prekjučer, možete i kombinirati okuse te kupiti individualne kriške. Uz osnovnih osam kombinacija, s vremenom će se nuditi i kreme koje nadopunjuju slasne pite, sezonski okusi i slatki kruh. Cijene za cijelu pitu kreću se od 149 kuna.

– Ideja je prvih godinu dana raditi putem web narudžbi i dostavnih servisa. A ako sve bude išlo po planu i postoji interes u gradu, želim otvoriti prostor za konzumaciju sa šankom, tematski kao američki diner. Nadam se u centru – najavljuje Elvira Petak. Zasad stoga američke pite koje peče mlada Zagrepčanka možete pronaći na adresi Šarengradska 13. Redovno radno vrijeme Friday Pie Shopa je od 9 do 17 sati, od ponedjeljka do petka, a narudžbe za sutradan primaju se do 22. Usto će se od 18. listopada moći pronaći i na aplikacijama Wolt i Glovo.