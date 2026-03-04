Stanari ovih ulica u Sesvetama danas će biti bez vode, Holding javlja do kada

Zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu, danas, 4. ožujka, privremeno će bez vode biti stanovnici Sesveta, točnije Soblinečke ulice, Paruževinske ulice, Kružne ulice i Ulice Stjepana Vojnovića, javili su iz Zagrebačkog Holdinga. Dodali su kako će se radovi odvijati u razdoblju od 8 do 15 sati.
Dok se kvar otklanja, opskrba vodom za stanare navedenog podružja osigurana je autocisternama s jasno istaknutom oznakom "Voda za piće". Korisnici se ljubazno mole za razumijevanje i strpljenje, kazali su iz Holdinga.
