Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSIGURANE AUTOCISTERNE

Stanari ovih ulica u Sesvetama danas će biti bez vode, Holding javlja do kada

Dijelovi Zagreba zbog puknuća cjevovoda ostali bez vode
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
04.03.2026.
u 10:30

Korisnici se ljubazno mole za razumijevanje i strpljenje, kazali su iz Holdinga.

Zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu, danas, 4. ožujka, privremeno će bez vode biti stanovnici Sesveta, točnije Soblinečke ulice, Paruževinske ulice, Kružne ulice i Ulice Stjepana Vojnovića, javili su iz Zagrebačkog Holdinga. Dodali su kako će se radovi odvijati u razdoblju od 8 do 15 sati. 

Dok se kvar otklanja, opskrba vodom za stanare navedenog podružja osigurana je autocisternama s jasno istaknutom oznakom "Voda za piće". Korisnici se ljubazno mole za razumijevanje i strpljenje, kazali su iz Holdinga.
Ključne riječi
bez vode Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
OM
omitwhalsz
10:53 04.03.2026.

Povećanje penisa sada je lakše i jednostavnije: bez operacije, potpuno sigurno u bilo kojoj dobi. Ne samo da se povećava u veličini, već je i tvrd kao kamen i ima druge prednosti - pročitajte sami.-- -----> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!