Humanost nakon strašnog požara: 'Moj sin od šest godina od srca vam zahvaljuje, tisuću puta hvala'

Emotivni komentari Božene Kolarić, majke troje djece koja su u jučerašnjem požaru na Ferenščici ostala bez krova nad glavom, dirnuli su mnoge. Na Facebook stranicama Javne vatrogasne postrojbe Zagreb te Večernjeg lista Božena zahvaljuje svima onima koji su pomogli njenoj desetogodišnjoj kćerkici, jednogodišnjem sinu, sestri i bratu, a koje su jučer spasili zagrebački vatrogasci i pripadnici Ureda za hitne situacije.

Iza ekipe koja je tu kada je to Zagrebu najpotrebnije, još je jedno uspješno spašavanje, a kao i uvijek, pokazali su da imaju i veliko srce. Na tome im mama Božena ne prestaje zahvaljivati. U komentarima na Facebook stranicama Večernjeg lista zahvalila se tako pripadniku Ureda za upravljanje hitnim situacijama koji je učinio nešto neočekivano.

Naime, kada je u stanu buknuo požar, Božena, njena sestra i kći istrčale su bose na hladan zagrebački asfalt. Stajale su tako na zimi bez obuće i jakni nijemo gledajući kako vatra i dim uništavaju njihov dom. Djevojčica je zaplakala, a to je primijetio jedan pripadnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama koji nam je ispričao što se dogodilo.

– Djevojčica je stajala bosa, u nekoj tankoj majčici u lokvi vode i plakala. Prizor me podsjetio na onu bajku "Djevojčica sa žigicama" i jako me rastužio. Prišao sam joj, skinuo svoje tenisice i obuo joj ih. Ona me zagrlila i otrčala – ispričao nam je pripadnik Ureda koji je želio ostati anoniman. Cipele za nastavak intervencije posudili su mu, kaže, vatrogasci, a djevojčica koja je u međuvremenu dobila obuću vratila mu je tenisice.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 30.11.2021., Zagreb - Akcija vatrogasaca zbog pozara na zgradi u zagrebackom kvartu Ferenscica. Iz pozara su spaseni su baka i pas

– Tada sam vidio da njena tetka i majka sjede u automobilu bez obuće pa sam im poklonio tenisice – kazao nam je on, a Božena Kolarić i njena obitelj na tom malom činu dobročinstva ne prestaju mu zahvaljivati na društvenim mrežama.

Riječi hvale Božena Kolarić ima i za pripadnike Javne vatrogasne postrojbe Zagreb. Njima su posebno zahvalna djeca jer su iz buktinje ​izvukli njihove četveronožne najbolje prijatelje.

"Moj sin od šest godina od srca vam zahvaljuje što ste mu spasili peseka. Njegovo malo i dobro srce mi je reklo: 'Mama, molim te, napiši i reci im velika hvala što su spasili moju Elzu.' Tisuću puta vam hvala", napisala je Božena na Facebooku JVP-a Zagreb i rasplakala mnoge. Njena objava raznježila je i vatrogasce pa su ju podijelili.

Podsjetimo, u jučerašnjem požaru teško je nastradao stan na prvom katu stambene zgrade na Ferenščici. U njemu je živjelo osmero ljudi, dvije mačke i kujica Elza. Kućne ljubimce koji su ostali u stanu od sigurne smrti od gušenja dimom izvukli su zagrebački vatrogasci.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 30.11.2021., Zagreb - Akcija vatrogasaca zbog pozara na zgradi u zagrebackom kvartu Ferenscica. Iz pozara su spaseni baka i pas

Obitelj je trenutačno smještena kod rodbine i prijatelja, a doznajemo kako Grad Zagreb u suradnji s Crvenim križem razmatra rješenja o njihovu smještanju te o načinima kako da im se pomogne. Požar u stanu, naime, doznali smo od vlasnice, bake Ljiljane Kolarić, izbio je zbog neispravnih božićnih lampica.

– Htjeli smo oličiti stan prije Božića pa su stvari bile u jednoj sobi gdje se netko od djece igrao lampicama i dogodila se katastrofa – ispričala nam je ona jučer plačući. Umjesto svježe okrečenog stana za Božić, ostali su bez svega. Srećom, još uvijek ima onih koji pomažu drugima u nevolji.