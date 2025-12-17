Naši Portali
HVALEVRIJEDNA AKCIJA

Rudešani opet pokazali veliko srce! Za pučku kuhinju na Svetom Duhu skupili čak tri tone hrane

Autor
Gabrijela Krešić
17.12.2025.
u 15:08

Iz Udruge građana Rudeš zahvaljuju svima koji su sudjelovali u akciji i svojim donacijama uljepšali blagdane onima kojima je pomoć najpotrebnija, poručivši kako je Rudeš i ove godine pokazao da ima veliko srce.

Tradicionalna božićna humanitarna akcija Udruge građana Rudeš ove je godine nadmašila sva očekivanja i postala najuspješnija do sada. Zahvaljujući nesebičnoj podršci Rudešana i sugrađana, prikupljene su čak tri tone hrane, higijenskih potrepština i slatkiša za korisnike Pučke kuhinje na Svetom Duhu.

Veliki odaziv i spremnost na pomaganje još su jednom potvrdili da duh zajedništva, solidarnosti i brige za druge snažno živi u tom kvartu. Iz Udruge građana Rudeš zahvaljuju svima koji su sudjelovali u akciji i svojim donacijama uljepšali blagdane onima kojima je pomoć najpotrebnija, poručivši kako je Rudeš i ove godine pokazao da ima veliko srce.

Sveti Duh Zagreb

