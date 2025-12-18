Grad zatvara polikliniku na zapadu Grada: Nije isplativa, doktore će preseliti u domove zdravlja

Poliklinika Zagreb u Gajnicama prestaje s radom, a njezine će se ordinacije rasporediti po domovima zdravlja na istoku i zapadu grada. Odluku o zatvaranju ove zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Grad Zagreb, većinom su glasova donijeli zastupnici na jučerašnjem nastavku sjednice Gradske skupštine, a ona stupa na snagu od Nove godine. Primarna djelatnost poliklinike inače je medicina rada i sporta, no ondje se obavljaju i liječnički pregledi za dobivanje posebnih dozvole, poput vozačke te one za nošenje oružja.

Osim toga, u poliklinici se obavljaju i usluge iz područja interne medicine, ginekologije, oftalmologije, psihijatrije, neurologije, otorinolaringologije te medicinske biokemije. Kako su, pak, objasnili u Gradu, ustanova se mora gasiti jer nema sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, što znači da se usluga ondje naplaćuje kao kod privatnika, uz određene iznimke. – Prihodi koje ostvaruje na tržištu kontinuirano padaju, što je posljedica porasta broja privatnih poliklinika koje pružaju iste usluge na tržištu. Također, Poliklinika je već dulje suočena s nedostatkom specijalista pa je organizacija rada u razdobljima povećanog opsega obavljanja sportskih pregleda vrlo zahtjevna.

Ponekad se zbog toga ne može osigurati dovoljan broj poslijepodnevnih termina za sportaše, što dovodi do nezadovoljstva roditelja mladih sportaša. Potrebno je status Poliklinike riješiti na način da se za djelatnosti koje su registrirane u njoj omogući ulazak u javnu zdravstvenu mrežu – stoji u dokumentu. Preseljenjem ordinacija iz Poliklinike u domove zdravlja u ostatku metropole, dodaju u Gradu, omogućit će korištenje usluga unutar sustava HZZO-a, a profesionalni sportaši i radnici i dalje će imati mjesto gdje će moći obavljati preglede. Medicina rada i sporta te medicinsko-biokemijski laboratorij preselit će se na Borovje, a specijalističke ordinacije u domove zdravlja na zapadu grada. •