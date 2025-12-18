Naši Portali
SVEČANA SKUPŠTINA

Dodijeljena priznanja zagrebačkim obrtnicima: Među dobitnicima i organizatorica jedne od najuglednijih modnih manifestacija

Foto: Udruženje obrtnika grada Zagreba
Autor
Hana Ivković Šimičić
18.12.2025.
u 10:51

Obrtnici su temelj zagrebačkog gospodarstva, rekao je dogradonačelnik Luka Korlaet

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet nazočio je svečanoj skupštini Udruženja obrtnika Grada Zagreba, a tom su prigodom dodijeljena i priznanja obrtnicima koji daju dugogodišnji doprinos radu i razvoju obrtništva u Zagrebu. – Obrtnici su temelj zagrebačkog gospodarstva i jedan od najvažnijih segmenata malog i srednjeg poduzetništva. Imaju ključnu ulogu u stvaranju novih radnih mjesta i poticanju inovacija te u čuvanju tradicije, jer uz gospodarski doprinos također daju izniman doprinos turističkoj i kulturnoj slici Zagreba – poručio je zamjenik Korlaet, čestitavši svim obrtnicima na promicanju zagrebačkog identiteta i vrijednosti, a posebno onima koji su za svoj izniman rad i doprinos razvoju obrtništva i nagrađeni. 
 
Priznanje za doprinos u organizaciji i promidžbi obrtničke modne revije Zlatna igla Zagreba uručena je Branki Jengić. Obrtnička modna revija jedna je od najdugovječnijih modnih manifestacija u ovom dijelu Europe i neizbrisiv je simbol hrvatske modne baštine. Njezina sentimentalna vrijednost posebno je velika za obrtnike, koji su je godinama gradili, čuvali i nadograđivali. Nagradu su gospođi Jengić uručili predsjednik  Produkcijskog tima Zlatne igle Tomislav Kuna i predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti. 

Ivan Prgomet, vlasnik frizerskog obrta „Ivica“, primio je priznanje za više od 50 godina rada u struci. Ovaj zagrebački obrtnik kroz svoj dugogodišnji profesionalni put, ostavio je dubok i prepoznatljiv trag u razvoju frizerske struke te očuvanju tradicijskih obrta. Svojim radom i stručnošću Ivan je utjecao na jačanje ugleda struke. Tijekom niza godina aktivno je sudjelovao u radu tijela Udruženja, dajući svoj doprinos kao vrijedan suradnik, savjetnik i pokretač inicijativa. Nagradu mu je uručio predsjednik Udruženja Ivica Zanetti.

Priznanje za aktivno obavljanje obrta više od 20 godina „Zlatna diploma“ Udruženja obrtnika grada Zagreba primili su

  • Miroslav Dvojak – vlasnik obrta za dimnjačarske usluge „Dvojak“
  • Slavo Jukić – vlasnik obrta za završne radove u graditeljstvu „Kamen-mont“
  • Tihomir Ćubela – vlasnik građevinskog obrta „TT interijeri“
  • Zdravko Crnarić – vlasnik stolarskog obrta „Memento“
  • Zdravko Šenjug – vlasnik obrta tapetarija i stolarija „Šenjug“

„Platinasta diploma“ Udruženja obrtnika grada Zagreba za više od 30 godina rada u vlastitom obrtu dodijeljena je:

  • Stjepanu Crljenu – vlasniku dimnjačarskog obrta „Dimić“
  • Damiru Židaniću – vlasniku obrta za usluge i trgovinu „Ines“
  • Krunoslavu Baliji – vlasniku obrta za vođenje poslovnih knjiga „ABT“
  • Damiru Prašničkom – vlasniku obrta „Stolarija Prašnički“
  • Željko Krček- vlasnik obrta servis „Krček“
  • Stjepan Ruždjak – vlasnik obrta za preradu plastičnih masa „Termoplast“

Priznanje su im uručili ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva Marija Vukelić i potpredsjednik Udruženja Zoran Brdar. Ivani Šajatović, vlasnici obrta za frizerske usluge „Leona“, uručeno je priznanje „Brončana plaketa s pisanim priznanjem“ za doprinos u razvoju i promidžbi obrtništva te unaprjeđenje struke, a uručili su joj ga potpredsjednici Antonija Tretinjak i Damir Marković. 

Zlatnu plaketu s priznanjem“ za dugogodišnji rad, poslovne uspjehe i doprinos razvoju obrtništva u cjelini dobili su: 

  • Hata Novalija- vlasnica frizerskog salona „Cool“
  • Snježana Barilović – vlasnica obrta „Papirus“
  • Marijan Jantolek – vlasnik postolarskog obrta „Marijan“

Predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti pozdravio je obrtnike i uzvanike te tom prilikom poručio: – Naše Udruženje broji više od 20 tisuća članova i najveće je u našoj zemlji. To je razlog zašto moramo biti odgovorni, biti dobar primer drugima. No, isto je tako važno da kao perjanica cijelog našeg sustava budemo oni koji uvode inovacije i promiču napredak, jer bez napretka nema budućnosti. Mi moramo vratiti povjerenje u komorski sustav i to je zadatak koji stoji pred našom generacijom. Naši obrtnici moraju znati da iza sebe imaju jedan sustav koji ih prati i štiti njihove interese. Mi smo ovdje zbog obrtnika i toga moramo biti svi zajedno svjesni. Vi dragi obrtnici, vi ste nositelji tradicije i inovacija. Vi svojom predanošću i umijećem činite ovaj grad ljepšim. Ovim putem želim Vam izraziti svoju iskrenu zahvalnost za vaš trud i doprinos razvoju našega grada i zajednice. Zahvaljujem vam što ste ostali ovdje, što ste preživjeli izazove pandemije, inflacije i promjena na tržištu, i što svakodnevno zapošljavate mlade ljude, dajete im priliku da uče i rastu. Vi ste ti koji čuvate radna mjesta u našim kvartovima, podržavate lokalnu ekonomiju i činite da se osjećamo povezano. Na kraju, želim vam čestitati na svim vašim uspjesima i poželjeti vam još mnogo dana ispunjenih zadovoljstvom. Vi ste ponos naše zajednice! Hvala vam od srca, za vaš rad, za vašu strast i za to što Zagreb činite boljim mjestom za život – rekao je Zanetti.

Ključne riječi
svečana skupština Zagreb Udruženje obrtnika grada Zagreba

