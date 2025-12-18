Studenti, prijavite se: objavljen natječaj za stipendije zagrebačkog Sveučilišta

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2025./2026., a traje do 16. siječnja u 12 sati. Ove će se akademske godine dodijeliti ukupno 400 stipendija studentima prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te diplomskih studija. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu bit će dodijeljene u ukupno pet kategorija.

U kategoriji za izvrsnost (kategorija A) ukupno će se dodijeliti 270 stipendija, u kategoriji stipendija za izvrsne studente s ostvarenim posebnim znanstvenim i stručnim postignućima (kategorija B) predviđeno je 20 stipendija, 10 stipendija bit će dodijeljeno izvrsnim studentima s ostvarenim posebnim postignućima u umjetničkom području (C kategorija), 90 stipendija dodijelit će se u kategoriji podzastupljenih i ranjivih skupina studenata (kategorija D), a 10 stipendija predviđeno je za izvrsne studente sportaše (kategorija E).

Ukupni iznos pojedine stipendije za svaku od navedenih kategorija je 2.325,00 eura godišnje po studentu, odnosno 232,50 eura mjesečno tijekom 10 mjeseci. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu na ovom linku. Nakon što Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu obradi pristigle prijave i utvrdi konačnu rang-listu te ju javno objavi, studenti dobitnici potpisat će Ugovor o stipendiranju. Pritom, uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, studenti ne mogu primati drugu stipendiju iz javnih izvora u tekućoj akademskoj godini, izuzev Erasmus+ stipendije.