Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
STANOVNICI PREDLAGALI ZAHVATE

Zagrepčani odabrali ukupno 13 projekata u devet gradskih četvrti: Evo što stiže u kvartove

Autor
Gabrijela Krešić
18.12.2025.
u 06:06

Drugo izdanje projekta participativnog budžetiranja obuhvatilo je 13 četvrti, za 370 prijedloga glasalo je 2770 stanovnika

Od uređenih školskih dvorišta i dječjih igrališta do novih šetnica, zelenih površina i manjih kvartovskih zahvata, drugi ciklus gradskog projekta participativnog budžetiranja "Daj prijedlog za bolji kvart!" donio je projekte koji bi, budu li realizirani, iduće godine mogli mijenjati svakodnevicu u zagrebačkim četvrtima. Riječ je, podsjetimo, o procesu kroz koji stanovnici kvartova mogu predlagati zahvate koje bi voljeli vidjeti u svom kvartu, a nakon postupka glasanja odabrano je ukupno 13 projekata u devet gradskih četvrti. Njihova će se realizacija tijekom 2026. financirati u sklopu planova komunalnih aktivnosti.

Ključne riječi
participativno budžetiranje Zagreb

Komentara 3

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
07:46 18.12.2025.

Stalno su po medijima veliki projekti, grade se mostovi, ceste… a na kraju od svega ostane samo grad pun smeća i pofarbana klupica

AS
Asdg
07:52 18.12.2025.

ne vidim kompletan članak a premium sam član

LI
Lisica
07:21 18.12.2025.

Ja se nadam da ovi obilno plačaju clanke..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!