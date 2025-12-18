Zagrepčani odabrali ukupno 13 projekata u devet gradskih četvrti: Evo što stiže u kvartove

Od uređenih školskih dvorišta i dječjih igrališta do novih šetnica, zelenih površina i manjih kvartovskih zahvata, drugi ciklus gradskog projekta participativnog budžetiranja "Daj prijedlog za bolji kvart!" donio je projekte koji bi, budu li realizirani, iduće godine mogli mijenjati svakodnevicu u zagrebačkim četvrtima. Riječ je, podsjetimo, o procesu kroz koji stanovnici kvartova mogu predlagati zahvate koje bi voljeli vidjeti u svom kvartu, a nakon postupka glasanja odabrano je ukupno 13 projekata u devet gradskih četvrti. Njihova će se realizacija tijekom 2026. financirati u sklopu planova komunalnih aktivnosti.
