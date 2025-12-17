Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Modernizacija voznog parka

Završena isporuka prvih 20 novih niskopodnih tramvaja za ZET

Foto: Ivan Cvirn
1/5
VL
Autor
PR
17.12.2025.
u 15:19

Sukladno ugovoru o nabavci 20 novih niskopodnih tramvaja TMK 2400, ZET-u su u ugovorenom roku isporučena sva vozila proizvedena u tvrtki Končar - Električna vozila d.d.

Time je ostvaren najveći zahvat obnove tramvajskog voznog parka u posljednjih 15 godina, što predstavlja važan korak u modernizaciji javnog prijevoza. Svih 20 isporučenih tramvaja već prevozi putnike zagrebačkim ulicama, čime je osigurana viša razina dostupnosti, udobnosti i održivosti usluge.

Tramvaji TMK 2400 dugi su 20,8 metara i imaju kapacitet za prijevoz 124 putnika. Prilagođeni su osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima te opremljeni videonadzorom, USB priključcima i sustavom za brojanje putnika. Zahvaljujući tišem pogonu, stabilnijoj vožnji i moderniziranom interijeru, novi tramvaji osiguravaju višu razinu udobnosti i doprinose kvalitetnijem iskustvu svakodnevnog putovanja. Uz sustav za rekuperaciju električne energije, dodatni tehnološki iskorak predstavlja i baterijski pogon, koji omogućuje autonomnu vožnju u slučaju nestanka napona.

Foto: Ivan Cvirn

Vrijednost ugovora za prvih 20 niskopodnih tramvaja iznosi 47,2 milijuna eura (s PDV-om), a sredstva su osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Sljedeće se godine nastavlja isporuka dodatnih 20 tramvaja, a za što su također osigurana sredstva iz EU fondova.

Modernizacija voznog parka ZET-a predstavlja korak prema suvremenijem, učinkovitijem i pristupačnijem javnom prijevozu. Isporučeni tramvaji potvrđuju status ZET-a kao suvremenog prijevoznika te viziju Zagreba kao europske metropole s učinkovitim i održivim javnim prijevozom te grada u kojemu je umjesto automobila, javni prijevoz primarni izbor za svakodnevno putovanje.

Ključne riječi
ZET

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!