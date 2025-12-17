Studenti napravili modni AI alat za dizajn vlastitih majica: 'Thompsonov koncert bio je 'aha' trenutak'

U samo 24 sata od lansiranja hrvatska platforma TeeWiz zabilježila je više od 2500 izrađenih unikatnih dizajna majica. Iza ovog AI modnog alata stoje 23-godišnji studenti Karlo Vrančić i Maksim Madžar, koji su uz pomoć umjetne inteligencije odlučili premostiti jaz između digitalne ideje i fizičkog proizvoda s vrlo jasnim ciljem: omogućiti svima, bez ikakvog dizajnerskog znanja, da u 60 sekundi postanu dizajneri .– Brojke su nas ugodno iznenadile, ali nam je važnija povratna informacija korisnika. Ljudi ne žele samo "još jednu majicu", žele pokloniti priču, internu foru ili uspomenu, ali do sada nisu imali alat kojim bi to mogli izvesti brzo i kvalitetno – objašnjavaju osnivači.

Da projekt nije prošao nezapaženo, potvrđuje i interes iz same tehnološke industrije. – Kontaktirao nas je direktor za proizvode TikToka. Kaže da mu je kći isprobala TeeWiz i naručila si majicu te da mu se projekt sviđa. Dogovorili smo sastanak jer se bavi investiranjem u startupe. Sve nam je to još pomalo nerealno, ali se privikavamo – kaže Maksim. Vrančić i Madžar platformu su financirali vlastitim studentskim budžetom i od početka inzistirali da mora biti jednako jednostavna za tinejdžera i za nekoga tko se s tehnologijom baš i ne snalazi. A kako funkcionira? Upišete ideju, odaberete stil i sustav vam servira dizajn. I to je to. Za 30 do 60 sekundi dobijete gotov prijedlog. Ako vam se nešto ne sviđa, koristite ugrađeni editor i samo napišete što želite promijeniti. – Mnogi misle da za ovakve rezultate morate znati pisati složene upute. Kod nas je obrnuto. Razvili smo sustav koji i vrlo jednostavnu ideju prevodi u kvalitetan dizajn – kaže Maksim.

Platforma pritom automatski rješava sve tehničke prepreke: uklanja pozadine, čisti rubove, prilagođava boje i priprema datoteke visoke rezolucije spremne za tisak.– Nakon teške ozljede koljena na prvoj godini faksa, tijekom dugog oporavka imao sam dvije velike želje: pokrenuti pub kviz u Zagrebu i napraviti brend grafičkih majica – prisjeća se Karlo Vrančić.Prva se ostvarila relativno brzo. Amazing Trivia je u jednom trenutku bio među najtraženijim pub kvizovima u Zagrebu, a registracije su se otvarale tri tjedna unaprijed i popunjavale u pet minuta, govori Karlo. Majice su, međutim, ostale neostvareni san.– Karijerno sam krenuo drugim putem i činilo mi se glupo baviti se ovakvim stvarima. Danas mislim da je dio sazrijevanja upravo spoznaja da ne treba zanemariti dijete u sebi. Kako je rekao Steve Jobs – stay hungry, stay foolish. Makar kroz ovakve sporedne avanture – kaže Karlo.

Ključni preokret dogodio se početkom 2025., nakon što je OpenAI predstavio naprednije modele za generiranje slika. – To je bilo negdje u ožujku ili travnju. Karlo se upravo vratio s prvog posjeta Harvardu i MIT-u, a mi smo već na aerodromu raspravljali kako je to vjerojatno 'the next big thing' i kako bi bilo cool napraviti nešto što koristi tu tehnologiju – prisjeća se Maksim. – Koncert Marka Perkovića Thompsona bio je moj 'aha' moment. Budući da nemam iskustva u dizajnu, koristio sam ChatGPT za generiranje dizajna za merch vezan uz koncert. Brzo sam postavio stranicu na Shopifyu i shvatili smo da ta kombinacija može biti jako dobra, ali i da je to jednokratna stvar koju treba pretvoriti u nešto održivo – kaže Maksim.

Proces izrade trajao je oko šest mjeseci, od ljeta ove godine. – Htjeli smo slijediti mantru 'ship fast', ali kad radiš proizvod za svakodnevne korisnike, ne možeš im dati nešto što samo ima potencijal. Mora imati trenutačnu vrijednost. Sve mora teći glatko – objašnjava Karlo. Razvoj je dodatno otežala činjenica da su gotovo sve vrijeme bili fizički razdvojeni, Maksim u Zagrebu, Karlo najprije na CERN-u, zatim na Harvardu. Pitanje umjetne inteligencije i kreativnosti tema je o kojoj ovaj dvojac govori s posebnim žarom. – Kada se pojavila kamera, govorilo se da je to kraj umjetnosti. Zapravo je kamera omogućila nove umjetničke discipline. Vjerujem da se isto događa i danas. AI uklanja tehničku frikciju i omogućuje fokus na ideju, poruku i emociju. Emocija i dalje dolazi od čovjeka – ističe Karlo.

Za TeeWiz, umjetna inteligencija nije zamjena za čovjeka, već alat koji omogućuje ekspresiju onima koji možda nemaju mirnu ruku za crtanje, ali imaju viziju. – Mi samo dajemo novi 'objektiv'. Umjesto blende i kuta snimanja, ovdje birate riječi i stilove. AI radi za vas, ne umjesto vas – ističu. TeeWiz je dio ZICER-ova akceleratora. – Od prvih pet narudžbi, svih pet je bilo iz različitih zemalja: Amerika, Belgija, Španjolska, BiH i Hrvatska. To nas je baš iznenadilo – kaže Maksim. – Ali želimo ovo graditi kao hrvatski proizvod s globalnim ambicijama. Hrvatsko tržište nam je doma – dodaje.