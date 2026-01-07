Zagrebački HDZ prozvao Tomaševića: 'Neka preuzme odgovornost za komunalni kolaps'

Zagrebački HDZ-a pozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića da građanima osigura normalno kretanje i obavljanje njihovih dnevnih obveza, ali i preuzme odgovornost za "komunalni kolaps" u kojem je, kako navode, Zagreb već dva dana. "Palo je prvih desetak centimetra snijega a Zagreb je već drugi dan zaredom u kaosu. Veliki broj prometnica ostao je satima neočišćen, promet usporen ili potpuno paraliziran, a u pojedinim trenucima i sigurnost naših građana dovedena je u pitanje radi iskakanja tramvaja iz tračnica - onih malobrojnih ZET-ovih linija koje su u tom trenutku bile u funkciji”, naveli su u priopćenju.

Posebno zabrinjavajuće je, kažu, stanje bilo u sporednim ulicama i gradskim četvrtima koje su gradske službe gotovo u potpunosti zanemarile. U zagrebačkom HDZ-u ocjenjuju da su unatoč višednevnim najavama i upozorenjima meteorologa, prve snježne padaline ponovno razotkrile potpuno rastrojstvo gradskih službi što, ističu, još jednom ukazuje na manjak upravljačkih kapaciteta gradske uprave s Tomaševićem na čelu.

"Ovo je dokaz da gradska vlast nije dorasla osnovnim komunalnim zadacima. Snijeg u siječnju ne bi trebao biti iznenađenje i pitamo se kakvom bismo kolapsu tek svjedočili da trenutno ne traju zimski školski praznici i da dobar dio građana nije otišao na odmor”, naveli su.

Ustvrdili su da Zagrepčani plaćaju najveće poreze u državi, gradska blagajna je puna, a usluga nikad gora te su se nadali da stanje na prometnicama ne može biti gore nego 2025. a već prvi dani 2026. pokazali su da ipak može. "Pozivam gradonačelnika Tomaševića da građanima Grada Zagreba hitno osigura normalno kretanje i obavljanje njihovih dnevnih obveza i preuzme odgovornost za ovaj komunalni kolaps našeg grada", poručio je predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević.