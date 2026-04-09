'Dok nije bilo škole, bila je idila': Zagrepčani tvrde da je ovo glavni uzrok jutarnjeg kolapsu u prometu

"Prošli tjedan bila idila za vozit po gradu, danas ujutro opet klasika kada je krenula škola. Zar stvarno toliko roditelja ujutro vodi djecu u školu da bude gužvetina?", pitanje je to na koje je jedna Zagrepčanka odgovor odlučila potražiti na Redditu gdje su joj korisnici u komentarima uglavnom odgovarali potvrdno.

"Istina, svi se autima naguraju na vrata, oko škola je ludnica, dobro da kiša ne pada inače bi bio kolaps", "Ispada da djeca idu u školu autom", "Najveća ironija je što 90% djece ide u školu u vlastitom kvartu, što bi značilo da nema potrebe djecu voziti do škole, ali evo ja u svom društvu imam prijatelje koji drže djecu pod staklenim zvonom, pa se tako sedmašica u životu nije vozila ZET-om jer je mamu strah za dijete ... radimo debile od djece", nizali su se komentari.

Kroz neke se provlačila i činjenica da su mnogi za Uskrs bili na godišnjim odmorima. "Neki se ovdje pravdaju godišnjim odmorima, međutim jasno je vidljiv manjak gužve i na dane kad izvanredno nema škole – a nije period godišnjih odmora. Roditelji koji navažaju djecu u školu su definitivno jedan od utjecajnijih faktora na jutarnje gužve", piše, pak, u odgovoru na jedan od komentara.