HDZ: Zagreb ignorira 20.000 mladih vjernika, dok se Pride odobrava u jednom danu

Najoštrije osuđujemo neodgovorno i nekorektno postupanje trenutačne Gradske vlasti i nadležnog Gradskog ureda za promet, koji do danas nisu odgovorili na zahtjev za privremenim zatvaranjem prometnice povodom održavanja Antunovskog hoda 2026. godine, priopćili su iz Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba. Riječ je o događaju koji godinama okuplja desetke tisuća mladih – prošle godine više od 20.000 sudionika – koji u molitvi i pjesmi prolaze zagrebačkim ulicama, a ove je godine ruta dodatno skraćena kako bi se minimalno opteretio promet.

Iz HDZ-a su istaknuli kako Grad Zagreb nije odgovorio ni na zahtjev niti na poslanu požurnicu za vjersko okupljanje mladih. – Za druga događanja, uključujući i Pride koji se održava istoga dana, odobrenja se izdaju ekspresno, u istom danu. Takva šutnja i odugovlačenje dovode izravno u pitanje sigurnost sudionika – kazali su iz HDZ-a i dodali kako su zbog nedostatnih kapaciteta nogostupa sudionici često prisiljeni kretati se kolnikom što predstavlja ozbiljan rizik.

Istovremeno u Zagrebu svjedočimo vandalskom uništavanju plakata Antunovskog hoda i vrijeđanju vjerskih osjećaja mladih Zagreba i čitave Hrvatske, istaknuli su iz HDZ-a. Iako se poruka ispisana sprejem na plakatu doima kao bezazlen čin, ono otvara mnoga pitanja. – Sve to govori da u Zagrebu više ne govorimo o izoliranim slučajevima, nego o atmosferi netrpeljivosti koja se prešutno tolerira. Izostanak jasne reakcije gradske vlasti na vandalizam, odugovlačenje izdavanja odobrenja za Antunovski hod i otvorena diskriminacija tisuća mladih vjernika u odnosu na druge skupine mladih mogu dodatno potaknuti netrpeljivost – dodali su.

Ovo više nije samo pitanje jednog događaja. Ovo je pitanje odnosa prema identitetu hrvatskog naroda i njegovoj povezanosti s kršćanskom kulturom, koja se u Zagrebu posljednjih godina sustavno omalovažava, rekli su. Osim toga, iz HDZ-a su podsjetili i na izjavu saborske zastupnice platforme Možemo!, Rade Borić, otprije dvije godine koja je tada izjavila kako ju "boli srce kad nedjeljom vidi stotine i stotine mladih ljudi u crkvi." Radi svega navedenog, zagrebački HDZ zahtijeva hitno očitovanje i donošenje odluke koja će osigurati sigurnost svih sudionika, poručili su i dodali kako sigurnost, jednakost i poštovanje ne smiju ovisiti o ideologiji.