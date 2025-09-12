Naši Portali
ZA IDUĆU GODINU

Zagrebačka županija dijeli 650 tisuća eura za kulturu: Prijave za projekte otvorene do 3. listopada

Zagreb: Priča o 70 godina KNAP-a
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
12.09.2025.
u 13:00

Broj projekata koje će sufinancirati Zagrebačke županija i financijski iznos po odobrenom projektu, ovisiti će o kvaliteti prijavljenih projekata i raspoloživim financijskim sredstvima. Pojedinačnom projektu najmanje se može dodijeliti 130, a najviše 30.000 eura, navodi se u odluci o raspisivanju Javnog poziva koja je, kao i sam Poziv, dostupna na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija objavila je u petak Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2026. godinu, za koji se planira izdvojiti oko 650.000 eura, a prijedlozi programa zaprimaju se do 3. listopada ove godine. Financiranje programa dodjeljivat će se za knjižničnu, nakladničku, audiovizualnu i muzejsku djelatnost, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i kulturno-umjetnički amaterizam, zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom te transferzalna područja tj. programe koja se odnose na očuvanje baštine, povijesti i kulture Zagrebačke županije, odnosno one koji su tematski i autorski vezani uz njeno područje.  

Programe za financiranje mogu podnijeti samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje, pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do četiri prijave, udruge do dvije, a ostali prijavitelji jednu prijavu.

Broj projekata koje će sufinancirati Zagrebačke županija i financijski iznos po odobrenom projektu, ovisiti će o kvaliteti prijavljenih projekata i raspoloživim financijskim sredstvima. Pojedinačnom projektu najmanje se može dodijeliti 130, a najviše 30.000 eura, navodi se u odluci o raspisivanju Javnog poziva koja je, kao i sam Poziv, dostupna na mrežnoj stranici Zagrebačke županije.  Inače, u ovoj godini Zagrebačka županija podržala je 239 različitih programa u kulturi u ukupnom iznosu od 441.723 eura.
Zagrebačka župnija

