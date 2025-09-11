Gotovo 2000 učenika crtalo klaunove i pisalo poruke podrške svojim vršnjacima: Izložili ih u 18 bolnica diljem zemlje

Projekt "Djeca u školama za djecu u bolnicama" provodi se tijekom nastavne godine, a škole ga u sve većem broju uvrštavaju u svoj kurikulum kao vrijedan alat za razvoj emocionalne pismenosti, empatije i solidarnosti među djecom. U protekloj školskoj godini u projektu je sudjelovalo 79 osnovnih škola. Više od 1950 učenika stvaralo je crteže klaunova i poruke podrške, a njihovi radovi izloženi su u 18 bolnica diljem zemlje. Bolnički hodnici tako su postali galerije dječje kreativnosti.

Za djecu u bolnicama dani su često dugi i tihi. Strah, tuga i usamljenost prirodni su suputnici liječenja. Upravo zato crteži i poruke vršnjaka postaju puno više od papira i boje. Oni su podsjetnik da se na njih misli, da ih se vidi i podržava. U isto vrijeme, školarci koji sudjeluju u projektu uče kako prepoznavati i izraziti emocije, razgovarati o njima i razvijati osjetljivost prema onima koji prolaze kroz izazove bolesti.

Projekt sve više škola uvrštava u svoj kurikulum, što pokazuje koliko im je važno sustavno razvijati empatiju kod djece. Tako projekt prerasta u više od jednokratne aktivnosti i postaje proces koji dugoročno oblikuje generacije spremne pružiti podršku i razumijevanje drugima.

"Male geste imaju snagu mijenjati živote, i onih koji daruju i onih koji primaju. Zahvalni smo školama koje su prepoznale vrijednost projekta i uvrstile ga u svoj kurikulum. Njihova odluka pokazuje kako ulaganje u empatiju danas gradi svjesnije generacije sutra", ispričala je Maja Rusan, voditeljica odjela za prikupljanje sredstava i komunikacije Crvenih nosova.

"Kada empatija postane sustavni dio obrazovanja, ona duboko oblikuje djecu: njihovu percepciju, emocije i sposobnost razumijevanja svijeta koji ih okružuje. A svaka nova godina sudjelovanja u projektu djeci pruža novu vrijednost koje će ih obogatiti za cijeli život. Hvala i svim učiteljima, roditeljima, bolnicama i, naravno, djeci jer su zajedno stvorili lanac podrške koji prelazi zidove učionica i bolničkih soba", nadodala je M. Rusan.

Iskustva škola pokazuju da se kroz ovaj projekt djeca otvaraju na nove načine, uče gledati svijet tuđim očima i otkrivaju koliko dobra može nastati iz jedne male geste.

"Kad su naši učenici saznali da svojim crtežima mogu izmamiti osmijeh na lice svojih vršnjaka koji trenutno prolaze teške trenutke, bez razmišljanja su prihvatili sudjelovati. Dirnula ih je ideja da negdje postoji prijatelj kojemu će možda baš njihov crtež dati snagu. Ta spoznaja probudila je u njima iskreno suosjećanje i snažnu želju da doprinesu. Možemo iskreno reći da su kroz ovu akciju naši učenici naučili važne životne vrijednosti; empatiju, solidarnost i snagu dobrote. Naučili su da i mala gesta, poput crteža, može imati velik utjecaj na nečiji život", rekla je učiteljica Elena Čengija, OŠ Mokošica, Dubrovnik.

Udruga Crveni nosovi već 15 godina donosi smijeh i igru u bolnice, tamo gdje se djeca i njihove obitelji suočavaju s najtežim trenucima. Klaunovi šire radost, grade ljudsku povezanost i stvaraju siguran prostor u kojem djeca, čak i u bolničkoj sobi, mogu ponovno osjetiti da su važna, hrabra i snažna. Crveni nos postao je simbol nade i podsjetnik da se i u teškim okolnostima može pronaći trenutak osmijeha.

Projekt "Djeca u školama za djecu u bolnicama" nadopunjuje tu misiju, stvarajući most između školske djece i njihovih vršnjaka u bolnicama te šireći krug podrške i zajedništva, što komentiraju i bolnice: "Neizmjerno vam hvala za crteže podrške koje ste nam donijeli. Djeca kad ih vide budu nemalo iznenađena lijepim porukama podrške od školske djece. Projekt je zato dvostruko pozitivan. Djeca u školi uče empatiju, a djeca u bolnici dobivaju potrebnu podršku! Hvala vam od srca što činite razliku u vremenu u kojem živimo", ispričala je Irena Mršić Rimac, bacc.med.techn., voditeljica odjela za podršku pacijentima i koordinatorica volontera Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Projekt "Djeca u školama za djecu u bolnicama" primjer je kako se zajedno mogu stvarati pozitivne promjene. Crveni nosovi poručuju da osmijeh u bolnici nije mali trenutak, nego trenutak u kojem dijete ponovno osjeti svoju snagu i lakše korača kroz svoje liječenje. Više informacija o projektu i načinu kako se uključiti možete pronaći na službenoj stranici Crveni nosovi.