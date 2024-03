Zagrebačka uspinjača broji još sitno do obnove: Evo tko će je revitalizirati za 6,9 milijuna eura

Obnova jednog od najistaknutijih simbola metropole sve je bliža s obzirom na to da su putem javne nabave za tu namjenu odabrani izvođači radova koje je Grad tražio od ljeta. Riječ je o projektu revitalizacije uspinjače, koju Zagrepčani od milja nazivaju starom damom, a nju će za 6,9 milijuna eura obnavljati zajednica ponuditelja, zagrebačka Teh-gradnja d.o.o. te švicarska tvrtka Garaventa AG. Radovi bi, prema dokumentaciji o nabavi, trebali potrajati dvije godine od potpisivanja ugovora. A iako su se zahvati na uspinjači planirali još 2020., nisu rađeni od početka sedamdesetih.

Tada je posljednji put razmontirana i ponovno sastavljena, a izvođači radova bili su najstrože obvezani da je vjerno reproduciraju. ZET-ov stručni tim prije gotovo šest godina donio je zaključak kako je nužna cjelokupna rekonstrukcija i modernizacija da bi se maksimalno povećala pouzdanost te spriječili mogući kvarovi i zastoji. "Na trasi treba izmijeniti raspucali gornji sloj betonske ploče te ugraditi podloške koji bi ublažili vibraciju i buku. Betonske stube oštećene su i popucale, a u lošem je stanju i cigleni zid", stoji, među ostalim, u izvještaju stručnjaka iz 2018.

Dotrajale vagone radnici će tako zamijeniti replikama, s obzirom na to da oni pripadaju dijelu zaštićenog starog Zagreba. Kapacitet se ne mijenja, dakle, i dalje će se istodobno moći voziti do 28 putnika, 16 sjedećih i 12 stajaćih, s tim da se planira dodati mjesto prilagođeno osobama s invaliditetom. Novost je to što bi vagoni trebali biti klimatizirani, doduše, samo na stanicama. Temeljito će se očistiti i slivnici, a ideja je i nadograditi sustav odvodnje. Na gornjoj i donjoj postaji, kako piše u tehničkoj specifikaciji, dodat će se i monitori s prometnim informacijama za putnike.

Revitalizacija će teći po modelu "ključ u ruke", a kako smo još ljetos doznali iz Grada, detaljan plan radova definirat će se nakon potpisa ugovora s ponuditeljem. Tijekom izrade idejnog i glavnog projekta te nabave i proizvodnje opreme uspinjača će prometovati, a za građevinskih će radova i montaže postrojenja, dakako, biti izvan funkcije. Očekuje se da će obustava prometovanja trajati od šest do 12 mjeseci.

