Doznajemo: Zagreb dobiva još jednu pješačku zonu, uvode se i nova pravila za pojedina vozila

Područje oko Rekreativno-sportskog centra Jarun trebalo bi biti proglašeno zonom bez automobila, a promjene u smislu novih dozvoljenih razdoblja za dostave i ograničenja za taksije trebali bi se primjenjivati i na ostalim takvim lokacijama metropole. Odrednice su to propisane nacrtom prijedloga naredbe o uvjetima prometovanja u središnjem dijelu Zagreba i pješačkim zonama koje su od kraja prošlog tjedna pa sve do 18. travnja u javnom savjetovanju.

Kako se navodi, uz već utvrđene pješačke zone, određuje se i ona u Aleji Matije Ljubeka te Ribičkom, Kajakaškom i Skijaškom prilazu, ali i na trgovima kao što su Strossmayerov, Marulićev, Rooseveltov, Republike Hrvatske, Žrtava fašizma, Kvatrić, Mažuranac, Zrinjevac i Tomislavac. Iznimke su, među ostalim, vozila osoba s invaliditetom, zaposlenika RSC-a Jarun, osoba i tvrtki koje imaju sjedište ili u tim zonama koriste neki od prostora, članovi gradskih sportskih saveza i klubova koji ondje djeluju, kao i dostavljača u propisanom vremenu.

U naredbi je određeno i kako je u pješačkoj zoni dopušten promet taksija u Ilici od Gundulićeve do Ulice sv. Preobraženja, a u Vlaškoj od Palmotićeve do Kurelčeve. Potom se u toj ulici taksi promet nastavlja na potezu od Vlaške do Jurišićeve, a u njoj od Kurelčeve do Trga hrvatskih velikana, gdje je također omogućen pristup. Mijenja se i vrijeme za opskrbna vozila pa će tako dostava, za razliku od dosadašnje dvokratne prakse, biti moguća isključivo od 6 do 11 sati radnim danom, odnosno do 10 subotom i nedjeljom.

Dodaje se i kako je u središnjem dijelu Zagreba zabranjeno prometovanje motornih vozila kojima masa prelazi 12 tona uz iznimku posebne dozvole koju na zahtjev izdaje gradsko upravno tijelo za promet. Zaokružene su i cijene naknade za vozila za opskrbu pa će tako ona od 3,5 tona mjesečno plaćati 13, odnosno godišnje 160 eura. Za vozila mase iznad 3,5 tona mjesečna naknada iznosi 130 eura, a godišnja 1600.

