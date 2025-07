Zagreb dobiva novu obilaznicu, duga će biti čak 95 kilometara: Raspisan prvi u nizu natječaja

Zagrebačka obilaznica uskoro bi mogla dobiti novu, južnu dionicu, dugu čak 95 kilometara. Hrvatske autoceste danas su raspisale natječaj vrijedan 700.000 eura kojim se traži tvrtka koja će izraditi studijsku dokumentaciju za projekt. Pružat će se od spoja na autocestu A2 zapadno od grada Zagreba do spoja na autocestu A4 istočno od Zagreba.

– U sklopu Prostorno-prometne studije cestovno-željezničkog sustava šireg područja Grada Zagreba, izrađenoj 2007. godine, istraživan je i južni koridor nove zagrebačke obilaznice. U koncepciji prometne mreže, daljinski promet izmješten je izvan grada, tako da ne opterećuje gradsku cestovnu mrežu. Primarni cilj južne obilaznice je odvajanje tranzitnog od gradskog prometa i njegovo preusmjeravanje oko grada Zagreba – stoji u projektnom zadatku za ovaj veliki pothvat.

Studijskom dokumentacijom potrebno je provesti kompletnu analizu planiranog koridora nove zagrebačke obilaznice, mogućnosti povezivanja na mrežu izgrađenih autocesta u RH kao i mogućnosti povezivanja na cestovnu mrežu šireg područja grada. Također je potrebno provesti analizu postojećeg stanja izgrađenosti, budući da je u periodu od donošenja Prostornog plana do danas izgrađeno više objekata u planiranom koridoru autoceste.

U neposrednoj blizini koridora nove obilaznice, u Prostornom planu Zagrebačke županije ucrtan je koridor planirane željezničke pruge za međunarodni promet pa je sve analize trase, kao i čvorišta i svih objekata u trasi obilaznice, potrebno provesti u koordinaciji s Hrvatskim željeznicama. Potrebno je izraditi varijantna rješenja čvorišta, budući da novi sustav naplate cestarine Hrvatskih autocesta omogućuje izgradnju čvorišta različitih tlocrtnih oblika. Oblik i poziciju čvorišta također je potrebno uskladiti s koridorom željezničke pruge, napominje se još u natječajnoj dokumentaciji.

Potrebno je izraditi i idejno rješenje s procjenom troška izgradnje, provesti analizu važećih prostornih planova, ali i napraviti prometni model s prognozama prometa koje će poslužiti kao podloga za odabir optimalnog idejnog rješenja nove obilaznice Zagreba, kao i ulazni podatak za studiju izvedivosti. Treba također izraditi i studiju utjecaja na okoliš za ovaj zahvat.

Autocesta je podijeljena na tri dionice: dionica I od spoja na autocestu A3 do spoja na autocestu A1 u interregionalnom čvorištu Horvati, dionica II od čvorišta Horvati do čvorišta Ivanić Grad i dionica III od čvorišta Ivanić Grad do čvorišta Sveta Helena.

Novo idejno rješenje obuhvaća razradu postojećeg idejnog rješenja, osobito s pozicije usklađenosti s koridorom iz prostornog plana te sa Master planom prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Za sve faze izgradnje autoceste potrebno je dati procjene troškova izgradnje.

Potrebno je razraditi i uskladiti sva odstupanja trase u odnosu na Prostorni plan, a sve situacije predati na novoj orofoto podlozi, na kojoj je vidljivo postojeće stanje izgrađenosti.