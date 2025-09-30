Zabava u Savskoj 1: Zagrebački vatrogasci pozivaju na Dan otvorenih vrata, bit će i poklona

Kao i svake godine, zagrebački vatrogasci pripremili su u svojoj "centrali" u Savskoj veliki događaj. U subotu se održava Dan otvorenih vrata, događaj koji uvijek privuče veliko mnoštvo.

Svi koji posjete Savsku mogu se upoznati s radom zagrebačkih vatrogasaca, razgledati njihovu opremu i vozia, a za djecu i odrasle održat će se i edukativne radionice. "Dođite i otkrijte kako izgleda život u vatrogasnoj postrojbi – vidimo se" – poručili su vatrogasci na svojoj Facebook stranici.

Vatrogasci su za djecu i obitelj pripremili i vatrogasni vlakić, posebni foto-kutak i dječji poligon, a okupljeni će moći naučiti kako gasiti požar, odnosno što se ne smije raditi tijekom gašenja. Održat će se pokazne vježbe spašavanja s visine, s vode i iz ruševina, a posjetiteljima će se objasniti i kako izgleda spašavanje kod prometnih nesreća.

Vatrogasna postrojba svim posjetiteljima obećaje odličnu zabavu, mnoštvo zanimljivog sadržaja, a u pripremi su i mali pokloni i slatkiši. Svi su pozvani u Savsku!