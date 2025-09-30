Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZABAVA ZA SVE UZRASTE

Zabava u Savskoj 1: Zagrebački vatrogasci pozivaju na Dan otvorenih vrata, bit će i poklona

Dan otvorenih vrata vatrogasne postrojbe Zagreb
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.09.2025.
u 10:55

Vatrogasci su za djecu i obitelj pripremili i vatrogasni vlakić, posebni foto-kutak i dječji poligon, a okupljeni će moći naučiti kako gasiti požar, odnosno što se ne smije raditi tijekom gašenja

Kao i svake godine, zagrebački vatrogasci pripremili su u svojoj "centrali" u Savskoj veliki događaj. U subotu se održava Dan otvorenih vrata, događaj koji uvijek privuče veliko mnoštvo.

Svi koji posjete Savsku mogu se upoznati s radom zagrebačkih vatrogasaca, razgledati njihovu opremu i vozia, a za djecu i odrasle održat će se i edukativne radionice. "Dođite i otkrijte kako izgleda život u vatrogasnoj postrojbi – vidimo se" – poručili su vatrogasci na svojoj Facebook stranici. 

Vatrogasci su za djecu i obitelj pripremili i vatrogasni vlakić, posebni foto-kutak i dječji poligon, a okupljeni će moći naučiti kako gasiti požar, odnosno što se ne smije raditi tijekom gašenja. Održat će se pokazne vježbe spašavanja s visine, s vode i iz ruševina, a posjetiteljima će se objasniti i kako izgleda spašavanje kod prometnih nesreća. 

Vatrogasna postrojba svim posjetiteljima obećaje odličnu zabavu, mnoštvo zanimljivog sadržaja, a u pripremi su i mali pokloni i slatkiši. Svi su pozvani u Savsku! 
Ključne riječi
Savska dan otvorenih vrata jvp zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još