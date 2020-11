Za vikend zatvorena Gračanska, neki autobusi prometuju izmijenjenim trasama

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, Gračanska cesta na dijelu od Kvintičke ulice do kućnog broja 215 (ulaz u trgovački centar Meridijan) u vremenskom razdoblju od petka 13. 11. 2020. godine od 09,00 sati do ponedjeljka 16. 11. 2020. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Prometuje se obilaznim pravcem Gračanska – Jazbina – Čret – Svetošimunska – Av. G. Šuška – Maksimirska – Vlaška – Šoštarićeva – Ribnjak – Medveščak – Ksaverska – Gračanska i obratno.

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje javnog kanala odvodnje, Savska cesta (Sesvete) na dijelu od Industrijske u smjeru juga cca. 200 m, od ponedjeljka 16.11.2020. od 08,00 sati do ponedjeljka 30.11.2020. do 04.00 sata bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će Savska – Slavonska – Ljudevita Posavskog - Industrijska i obratno.

Autobusna linija 112 (Savski most - Lučko) će od ponedjeljka, 16. studenoga prometovati po novoj trasi Savski most - rotor Remetinec - (desno) Jadranska avenija - (lijevo) ulica Vice Vukova - (desno) Jaruščica i dalje redovnom trasom do Lučkog

Istom trasom autobus linije 112 će prometovati i u smjeru prema terminalu Savski most.

Autobusna linija 284 (Sesvete - Ivanja Reka) će od ponedjeljka, 16. studenoga u 8 sati do ponedjeljka, 30. studenoga prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera zbog radova na dijelu Savske ceste u Jelkovcu: Sesvete – Zagrebačka cesta – Ulica kneza Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Ulica Svetog Ivana – Ivanja Reka.

Autobus se neće zaustavljati na usputnim stajalištima sve do dolaska na svoju redovnu trasu, izuzev stajališta Ljudevita Posavskog u smjeru Ivanje Reke (stajalište u zoni raskrižja s Industrijskom ulicom).

Za vrijeme izvođenja radova, autobusi linije 277 (Sesvete - Sesvetska Selnica) će u polascima iz Sesveta u 7.10 i 14.25 sati voziti do Ivanja Reke umjesto za Sesvetsku Selnicu i to trasom Sesvete – Zagrebačka cesta – Ulica kneza Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Ulica Svetog Ivana – Ivanja Reka.

Od ponedjeljka 16. studenoga do ponedjeljka, 23, studenoga, u periodu od 8 do 16 sati, Ulica Augusta Šenoe bit će zbog radova zatvorena za sva vozila osim za autobuse ZET-a te će linija 261 (Dubec – Sesvete – Goranec), ostvariti polaske iz Dupca za Goranec samo u 12 sati i 14.20 sati.