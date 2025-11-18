Vjesnik, neboder duhova: Uglavnom je bio prazan, samo je je jedna ekipa ondje neumorno radila

Još uvijek traje gašenje požara Vjesnikova nebodera koji je buknuo u ponedjeljak oko 23.10 sati. Na terenu su deseci vatrogasaca koji kontroliraju situaciju. Na neko vrijeme situacija se primirila, no ubrzo se iz zgrade ponovno počelo dimiti. Već sada od velebnog nebodera ostala je samo ljuštura, a koja će biti njegova budućnost, vrijeme će pokazati. Ono što je najvažnija stvar, u zgradi nije bilo nikoga pa u tragediji nema ozlijeđenih. Situaciji pomaže i to što je danas neradni dan, pa je promet u metropoli mnogo slabiji nego što bi inače bio. U zgradi su se uglavnom nalazila skladišta i arhivi, a na 15. katu djelovao je Laganini FM koji, naravno, do daljnjeg neće emitirati.

Kako su izvijestili vatrogasci, zaprimili su dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenje je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova. Nakon regrupiranja započeli su s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bi spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu.

– Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije – kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.