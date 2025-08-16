Visi jedan od najvećih prometnih projekata u Zagrebu: Grad gradi, HAC ne, sve završava – u livadi?

Jedan od najvećih prometnih projekata u Zagrebu, visi na tankoj niti da postane "još jedna tipična hrvatska priča" kašnjenja i apsurda. Sve je izglednije da novi južni ulaz u Zagreb neće profunkcionirati prije 2030. godine, optimisti nam govore možda 2029. Daleko je to od ranije obećanih rokova, a još desetljećima dalje od prvih obećanja iz osamdesetih godina prošlog stoljeća o proširenju Sarajevske ceste i njezinu spoju na zagrebačku obilaznicu.

Na godišnjem su

Kako bismo provjerili gdje zapinje, otišli smo na dva i pol kilometra dugo gradilište od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora. Iako smo stigli oko 13 sati tijekom radnoga dana, umalo smo bili jedini ondje. Osim desetak radnika koji su, u žutim prslucima, radili na polaganju tračnica blizu vojarne, zatekli smo još jedan bager i nekoliko kamiona nekoliko stotina metara južnije kako zatrpavaju cijevi.

– Otišli su na godišnji – govori nam jedna od susjeda koja živi tik u prašini tik uz veliko radilište. – Gospoda rade kao da su u državnoj firmi: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati, sve si vikende spoje, pa tim tempom neće nikada završiti – nezadovoljna je. Sličnu priču na raskrižju kod Kamenarke potvrđuje nam i drugi susjed. – Nevjerojatno mi je da cestu rade puževim korakom, a firma koja radi privatnu zgradu odmah pored, njihovi radnici mogu i svetkom i petkom...– domeće.

No, kada smo prošetali južnije, uistinu je postalo tužnije, ali i jasno zašto od cjelovite Sarajevske još dugo neće biti ništa. Projekt proširenja obične ceste na aveniju od šest trakova s vijaduktom preko Ranžirnog kolodvora do autoceste te tramvajskom prugom i okretištem podijeljen je u dva dijela, odnosno dva odvojena projekta. Jedan je u nadležnosti Grada Zagreba, a uključuje prugu i dio ceste, drugi dio je odgovornost Hrvatskih autocesta (HAC). Grad je svoje radove počeo lanjske jeseni s rokom do početka 2026. i na naš upit kažu – sve ide prema planu.

Sarajevska bez nadvožnjaka vodi na livadu, a moraju ga čekati i tramvaji

– Do sada je izvedena cjelokupna komunalna infrastruktura, s iznimkom jednog kanala čije je dovršenje planirano do rujna ove godine. Paralelno s tim, izvode se radovi na nasipanju gornjeg sloja prometnice, u nadolazećem razdoblju započet će postavljanje rubnjaka, čime će se stvoriti preduvjeti za završne radove na kolničkoj konstrukciji. U sklopu izgradnje tramvajske pruge, do sada su izvedeni svi radovi na dionici u dužini od 400 metara, a nastavak radova odvija se prema planiranoj dinamici – odgovorili su.

No, kvaka 22 je da gradski dio projekta završava doslovno na livadi 150 metara od raskrižja s Jakuševečkom ulicom, a HAC-ov dio još nije niti počeo. Štoviše, HAC još nije niti odabrao izvođača radova za ključni vijadukt preko kolodvora. Točnije, izabrali su, ali je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila odluku zbog žalbi, a iako su nam u lipnju kazali kako će novu odluku donijeti u roku od mjesec dana, krajem ljeta odluka se još čeka, a tek bi mogla biti poznata najesen. Ne bude li novih žalbi i zapreka, građenje bi moglo početi krajem ove ili početkom sljedeće godine s rokom od 30 mjeseci, za koji nam mnogi kažu da je optimističan za tako složen vijadukt koji Ranžirni presijeca baš na najširem dijelu.

Dakle, dovrši li se dio Sarajevske koji pravi Grad Zagreb u roku vodit će – u livadu! Odnosno, neće biti u potpunosti funkcionalan, kako cestovni tako i tramvajski dio. Jer okretište tramvaja trebalo bi biti ispod vijadukta čija gradnja nije niti počela pa samim time u zraku visi i kad će se dogoditi prvo proširenje tramvajske mreže u metropoli nakon dva i pol desetljeća, a čime se gradonačelnik Tomislav Tomašević hvalio i najavljivao do kraja ove godine.

Dotad, prašina

– S obzirom na kašnjenje izgradnje vijadukta u nadležnosti Hrvatskih autocesta, trenutačno se intenzivno razmatraju sva raspoloživa rješenja kako bi se iznašao model privremenog premošćivanja navedene situacije i istovremeno omogućilo nesmetano funkcioniranje prometa do trenutka kada vijadukt bude u potpunosti izgrađen – kažu nam sada iz Grada Zagreba ne otkrivajući o kakvim se rješenjima govori i koliko će se na njih čekati. A u međuvremenu, stanovnici Jakuševca, Hrelića, Kamenarke, Dugava, Travnog i dijela Utrina gledat će u prašinu velikog gradilišta koje je nakon 40 godina obećanja tek korak bliže realizaciji, no do konačnog završetka ostao je maraton.

