VIDEO Velika policijska akcija: Pali dileri u Novom Zagrebu, pogledajte što im je sve oduzeto

PREDSTAVIO JE PLAN

Kandidat Puljkove stranke najavio revoluciju za parking ako postane gradonačelnik: Uvodim rotacijske garaže do kraja godine!

Predlažu tamo gdje je to tehnički moguće uvođenje jednosmjernih ulica jer osim što takve ulice povećavaju prometnu sigurnost, one omogućuju i povećanje broja parkirališnih mjesta i do 100 posto uz nikakve investicije. Zalažu se i za ukidanje postojećeg sustava povlaštenog parkiranja po zonama.