U NEKOLIKO DANA

Dječaku počeli otkazivati organi, a u Istri je još dvije osobe ugrizla zmija: 'Ne pamtimo toliki broj...'

VL
Autor
Večernji.hr
20.08.2025.
u 19:00

Na potrebu za oprezom upozorava i stručnjak iz Zavoda za javno zdravstvo Istre, Nediljko Landeka. - Oko 20-30 posto ugriza poskoka bude tzv. "suhi ugriz", bez otrova. Moguće je da samo ugrize i da ne ubrizga otrov u ranu, ali svejedno treba pratiti stanje i javiti se u najbližu bolnicu - kazao je.

U Istri su u samo nekoliko dana zabilježena još dva ugriza zmija, nakon što je nedavno sedmogodišnji dječak zbog ugriza poskoka završio u teškom stanju na respiratoru i potom helikopterom prebačen u riječki KBC. Njegovi su organi počeli otkazivati, no zahvaljujući brzom djelovanju liječnika i primjeni antiotrova njegovo se stanje stabiliziralo.

- Iznimno teško opće stanje s urušajem više organskih sustava uspješno je terapijski zbrinuto primjenom antiviperinog seruma i indiciranim mjerama intenzivnog liječenja koje su u izvjesnim razdoblju obuhvaćale i potrebu za mehaničkom potporom disanju... - naveli su iz KBC-a Rijeka, piše 24sata. - Ovaj nesretni slučaj i njegove neželjene posljedice nakratko su ugrozile život jednog mališana. One upućuju na potrebu za oprezom i pažnjom tijekom aktivnosti na otvorenom, a sretnim raspletom i vraćenim dječjim osmijehom pokazuju pozitivne strane našeg zdravstvenog sustava  - dodali su iz bolnice.

Kako je potvrdio ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini, u kratkom razmaku stigla su još dva pacijenta s ugrizima zmije – 27-godišnjak iz okolice Labina i strani državljanin iz Njemačke. Prvi je odmah primio serum i pušten kući, dok drugome, iako je imao tragove ugriza, simptomi se nisu razvili pa nije ni dobio terapiju. - Oba ugriza dogodila su se u kratkom razmaku. Jedan muškarac je iz okolice Labina, a drugi je strani državljanin s njemačkog područja... - rekao je Angelini. Majka mladog Labinjana zahvalila je liječnicima. - Velika hvala i liječnicima "hitne", a posebno liječnicima koji su odmah reagirali u pulskoj Općoj bolnici. Odmah je primio serum. Sve se dobro završilo jer se reagiralo na vrijeme. Moj sin je kući i trenutno mu je potreban mir - kazala je.

Angelini je naglasio kako brza reakcija čini ključnu razliku. - Kad se prisjetimo slučaja životno ugroženog malog pacijenta... ovakva stanja su puno jednostavnija jer se serum primio puno ranije. - objašnjava Pulska bolnica trenutačno ima 11 doza seruma, a u tijeku je nabava novih zbog povećane potrošnje. - Tri pacijenta imali smo u jako kratkom vremenu, ali inače se ljeti ugrizi događaju. Međutim, i šefica infektologije dr. Čelović i ja složili smo se da ne pamtimo u par dana toliki broj ugriza - zaključio je ravnatelj.

Na potrebu za oprezom upozorava i stručnjak iz Zavoda za javno zdravstvo Istre, Nediljko Landeka. - Oko 20-30 posto ugriza poskoka bude tzv. "suhi ugriz", bez otrova. Moguće je da samo ugrize i da ne ubrizga otrov u ranu, ali svejedno treba pratiti stanje i javiti se u najbližu bolnicu. Sva staništa gdje su se do sada dogodili ugrizi su uobičajena staništa poskoka. Ovo je doba godine kada su oni aktivni. Jako su plahi i do ugriza dolazi ili kada ih prestrašimo ili kada se osjećaju ugroženo. Nije napadački raspoložen. Kada se osoba kreće u njegovom staništu, kamenjara,krša ali i šume, treba pripaziti, raditi buku ili raditi vibracije pa se poskok sam udalji - objasnio je Landeka.

Pogledajte kakav se monstrum nadvio nad Istrom: Puknulo je već više od 5000 munja
Ključne riječi
ugriz zmija poskok

Avatar Bljesak and Oluja
Bljesak and Oluja
20:59 20.08.2025.

Naslov je bezobrazni klikbejt

