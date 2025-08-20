Doktori objavili dobre vijesti o dječačiću kojeg je ugrizao poskok

Dijete koje je prošlog tjedna stradalo od ugriza zmije u blizini plaže u Istri izvan je životne opasnosti te se na Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka nastavlja liječenje i oporavak pod nadzorom multidisciplinarnog tima stručnjaka, izvijestili su u srijedu iz riječke bolnice. Dijete je zaprimljeno u Klinički bolnički centar (KBC) Rijeka iz Opće bolnice Pula 15. kolovoza, dogovornim žurnim premještajem, koje je obavljeno helikopterskim letom Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS).

Iz riječke bolnice navode da je tada "iznimno teško opće stanje s urušajem više organskih sustava uspješno terapijski zbrinuto primjenom antiviperinog seruma i indiciranim mjerama intenzivnog liječenja, koje su u izvjesnim razdoblju obuhvaćale i potrebu za mehaničkom potporom disanju“.

Ravnatelj riječkog KBC-a Alen Ružić rekao je da su zahvaljujući pravodobnoj i sveobuhvatnoj, jako kompleksnoj medicinskoj skrbi, provedenoj na najvišoj razini stručnosti i unutar optimalnog vremena, u daljnjem tijeku pratili značajan i brz oporavak vitalnih parametara kao i oporavak općeg stanja djeteta.

"Uskoro je utvrđen i prestanak postojanja mogućih okolnosti životne ugroze te je, sukladno takvom pozitivnom tijeku, dijete 19. kolovoza premješteno s Klinike za pedijatriju, na čijem je Odjelu intenzivne skrbi liječeno, na Kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka gdje se sada nastavlja liječenje i oporavak,“ objasnio je Ružić. Iz bolnice naglašavaju da su taj nesretni slučaj i njegove neželjene posljedice nakratko ugrozile život mališana, da upućuju na oprez i pažnju tijekom aktivnosti na otvorenom, a sretnim raspletom pokazuju pozitivne strane našeg zdravstvenog sustava.

