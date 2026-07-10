VIDEO Nevjerojatna scena u Zagrebu: ZET-ov autobus se tijekom vožnje prepolovio

Na društvenim mrežama širi se snimka neobičnog incidenta koji se dogodio na zagrebačkim ulicama, a na kojoj se vidi kako je zglobni autobus ZET-a tijekom vožnje ostao razdvojen na dva dijela.

Video je snimio vozač automobila koji se u tom trenutku kretao neposredno iza autobusa. Na snimci je vidljivo da se prednji dio vozila nastavlja kretati, dok stražnji ostaje odvojen na kolniku, nakon čega se autobus zaustavlja. Zasad nije poznato što je dovelo do odvajanja vozila, kao ni je li u incidentu bilo ozlijeđenih osoba. O okolnostima događaja ZET se nije službeno oglasio.

Snimka je u međuvremenu izazvala velik interes na društvenim mrežama, gdje korisnici komentiraju nesvakidašnji prizor i postavljaju pitanja o sigurnosti vozila u javnom prijevozu. Više informacija o uzroku incidenta i eventualnim posljedicama očekuje se nakon službenog očitovanja ZET-a.