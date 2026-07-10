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ŠIRI SE SNIMKA

VIDEO Nevjerojatna scena u Zagrebu: ZET-ov autobus se tijekom vožnje prepolovio

Screenshot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 18:15

Na snimci je vidljivo da se prednji dio vozila nastavlja kretati, dok stražnji ostaje odvojen na kolniku, nakon čega se autobus zaustavlja

Na društvenim mrežama širi se snimka neobičnog incidenta koji se dogodio na zagrebačkim ulicama, a na kojoj se vidi kako je zglobni autobus ZET-a tijekom vožnje ostao razdvojen na dva dijela.

Video je snimio vozač automobila koji se u tom trenutku kretao neposredno iza autobusa. Na snimci je vidljivo da se prednji dio vozila nastavlja kretati, dok stražnji ostaje odvojen na kolniku, nakon čega se autobus zaustavlja. Zasad nije poznato što je dovelo do odvajanja vozila, kao ni je li u incidentu bilo ozlijeđenih osoba. O okolnostima događaja ZET se nije službeno oglasio.

Snimka je u međuvremenu izazvala velik interes na društvenim mrežama, gdje korisnici komentiraju nesvakidašnji prizor i postavljaju pitanja o sigurnosti vozila u javnom prijevozu. Više informacija o uzroku incidenta i eventualnim posljedicama očekuje se nakon službenog očitovanja ZET-a.
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Ključne riječi
nezgoda autobus ZET

Komentara 4

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GR
Grundl
18:29 10.07.2026.

Bravo uprava zeta i grada!

Avatar hrvati vs. antifa
hrvati vs. antifa
19:08 10.07.2026.

Možemo otima djeci i majkama da bi dao svojim udrugama pa što se čudite što ga nije briga za vašu sigurnost i hoćete li poginuti u gradskim autobusima!? Da gradom upravlja netko drugi, od histerične sekte se ne bi mogloo doći do riječi! 🤬 Ali zato se oni inflacijom i Medikolom bave kao da je TO njihov posao 🤦

FD
franjo.durinic
19:05 10.07.2026.

NEMOŽEMO. -dali je stigla Benčićka ?

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