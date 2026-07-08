Zagrebačka policija trajno mu je oduzela Audi RS 3, cijena novog ide i iznad 90.000 eura

Zagrebački policajci priveli su 34-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da je višestruki ponavljač najtežih prometnih prekršaja. Vozaču je oduzet osobni automobil marke Audi kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke, a određen mu je i zatvor. Riječ je o automobilu Audi RS 3 Sportback u prepoznatljivoj plavoj boji. Cijena se kreće od 70.000 do 85.000 eura, dok dobro opremljeni modeli prelaze i cijenu od 90.000 eura.

Kako su priopćili iz PU zagrebačke, u ponedjeljak, 6. srpnja, oko 10.15 sati na Peščenici, 34-godišnjak je upravljao osobnim automobilom slovačkih registarskih oznaka. Policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije zaustavili su ga u Ulici Kanalski put. Obavljenim nadzorom vozila i vozača utvrđeno je da vozač upravlja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Osim toga, za vrijeme upravljanja nije koristio sigurnosni pojas te kod sebe nije imao osobnu iskaznicu, a odbio je i testiranje na droge te stručni liječnički pregled. Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Optužnim prijedlogom zagrebačka je policija predložila da ga se proglasi krivim kazni zatvorom od 60 dana. Ujedno, predloženo je da se vozaču trajno oduzme vozilo u korist Republike Hrvatske. Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je doveden u Zatvor u Zagrebu.