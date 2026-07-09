FOTO Zastoj tramvaja u centru Zagreba! Oštećen je pantograf, servisna služba je na terenu

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa u centru Zagreba. Kako su nam kazali iz ZET-a na raskrižju Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića došlo je do oštećenja pantografa na tramvaju linije broj 6 oko 10.20 sati.

– Došlo je do kvara tramvaja, konkretno oštećenja pantografa. Naša servisna ekipa je na terenu, intenzivno rade na otklanjanju kvara i čim skorijoj normalizaciji prometa – rekli su nam. Tramvajski zastoj oko podneva je normaliziran te sada inije 6, 11, 12, 14 i 17 prometuju redovnim trasama.