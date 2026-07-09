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JAVLJAJU IZ ZET-A

FOTO Zastoj tramvaja u centru Zagreba! Oštećen je pantograf, servisna služba je na terenu

Zagreb: Pantograf skoro pao s tramvaja
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Autor
Ana Vrbanek
09.07.2026.
u 11:39

– Došlo je do kvara tramvaja, konkretno oštećenja pantografa. Naša servisna ekipa je na terenu, intenzivno rade na otklananju kvara i čim skorijoj normalizaciji prometa – rekli su nam.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa u centru Zagreba. Kako su nam kazali iz ZET-a na raskrižju Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića došlo je do oštećenja pantografa na tramvaju linije broj 6 oko 10.20 sati.

– Došlo je do kvara tramvaja, konkretno oštećenja pantografa. Naša servisna ekipa je na terenu, intenzivno rade na otklanjanju kvara i čim skorijoj normalizaciji prometa – rekli su nam. Tramvajski zastoj oko podneva je normaliziran te sada inije 6, 11, 12, 14 i 17 prometuju redovnim trasama.
Ključne riječi
ZET Zagreb

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