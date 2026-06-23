Zagrepčani tvrde da trasa Jarunskog mosta nije u skladu s GUP-om, evo što kažu iz Grada

Pokrenuli su peticiju, smatraju ga ekocidom, a Zagrepčani proučavaju i karte objavljene uz vijest da je pokrenut projektni natječaj za Jarunski most. Trasa Jarunskog mosta u službenoj grafici Grada prikazana je znatno dalje od Jarunskog jezera nego što bi prema važećem GUP-u trebala prolaziti, tvrde članovi građanske inicijative "Most da, trasa ne", koja se protivi sadašnjoj trasi mosta.

Mnogi Zagrepčani karte zabrinuto dijele i po društvenim mrežama gdje pišu da koridor prolazi preko parcela koje su još uvijek u privatnom vlasništvu. – Kako Grad Zagreb ima pravo ucrtati gabarite mosta ljudima koji su još uvijek vlasnici imovine? Zašto je ljudima imovina podijeljena trasom najavljenog mosta kada neki na to nisu pristali? Je li ovo uopće legalno? – upitao je autor jedne od objava.

Pitali smo stoga Grad je li točno da se trasa Jarunskog mosta ne poklapa s trasom ucrtanom u GUP-u. – Most je predviđen u koridoru koji je ucrtan u GUP-u Grada Zagreba već 45 godina. Projektni zadatak natječaja sadrži službene izvode iz GUP-a, koji je javni dokument i dostupan na stranicama Grada, a karta objavljena uz vijest o početku natječaja je ilustrativnog karaktera te prikazuje okvirni položaj i trasu mosta. Po završetku natječaja za Jarunski most, Grad će objaviti natječajna idejna rješenja iz više perspektiva iz kojih će biti vidljivo kako će most izgledati i kako će se uklapati u prostorno okruženje – odgovorili su nam.

Most će, podsjetimo, biti dug 625 metara i širok 38 metara, s četiri prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Njegovom izgradnjom rasteretit će se Jadranski most te prometni pravci na zapadnom ulazu u grad, osobito Zagrebačka avenija, Horvaćanska i Savska cesta, kao i rotor Remetinec. Novi most ujedno će poboljšati pristup budućoj Nacionalnoj dječjoj bolnici i Sveučilišnoj bolnici u Blatu.

Maksimalna vrijednost novog mosta iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a, a ocjenjivački sud može odabrati rješenje čija bi vrijednost bila i znatno manja. Imovinsko-pravni odnosi za sam most riješeni su u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure. Na temelju ovog natječaja, s autorom odabranog idejnog rješenja, kroz pregovarački postupak, sklopit će se i ugovor za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.