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grad naručio anketu

Tomašević otkrio zašto ZET kasni: 'Kazne su premale, a prekršaja je puno'

Zagreb: Jutarnja špica na Maksimirskoj
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
23.06.2026.
u 12:12

Čak 85 posto Zagrepčana češće bi koristilo javni prijevoz kada bi bio redovitiji i pouzdaniji, pokazalo je nedavno istraživanje ZET-a i Grada Zagreba. Na pitanje što će Grad učiniti kako bi tramvaji vozili brže i držali se voznog reda, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako jedan od najvećih problema predstavljaju vozači koji ne poštuju žute trake te najavio nove korake za ubrzavanje javnog prijevoza.

Oko 85 posto Zagrepčana češće bi koristilo javni prijevoz kada bi bio redovitiji, pokazalo je istraživanje koje su krajem prošle godine proveli ZET i Grad Zagreb. Na pitanje novinara što će gradska uprava učiniti kako bi tramvaji i autobusi bili brži i pouzdaniji, odgovorio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Istaknuo je kako je za promet u Zagrebu ključno da što više građana koristi javni prijevoz, a to se, kaže, može postići samo njegovim poboljšanjem.– Ono što se pokazalo jest da bi puno više građana koristilo javni prijevoz kada bi bio brži i pouzdaniji. Zato nam je važno što je čak 83 posto ispitanika podržalo kažnjavanje vozača koji ne poštuju žute trake i time usporavaju tramvaje – rekao je Tomašević.  Dodao je kako upravo kršenje žutih traka predstavlja jedan od najvećih problema za funkcioniranje tramvajskog prometa u Zagrebu.

– Te kazne su danas male, a takvih je prekršaja puno. To automatski usporava tramvaje u kojima se voze stotine ljudi. U svakom tramvaju je više od sto putnika, dok je u automobilima u prosjeku tek 1,3 osobe. Zato ćemo poduzeti dodatne korake kako bismo smanjili kršenje pravila na rezerviranim trakama za javni prijevoz – poručio je. Gradonačelnik je posebno izdvojio još jedan rezultat istraživanja koji smatra važnim. Naime, 68 posto ispitanika podržava davanje prednosti tramvajima i autobusima na semaforima, čak i ako to uspori ostale sudionike u prometu. – To pokazuje da građani razumiju koliko je važno ubrzati javni prijevoz i dati mu prioritet u prometu – rekao je.  Govoreći o daljnjem razvoju ZET-a, podsjetio je da je u promet pušteno više od 25 novih Končarevih tramvaja, dok ih je još 15 na putu prema Zagrebu. Grad istodobno nabavlja i dodatnih 20 dugih tramvaja većeg kapaciteta. – Time ne samo da obnavljamo vozni park, nego stvaramo preduvjete za gušći vozni red i veći broj polazaka. Želimo da što više građana bira javni prijevoz umjesto automobila – zaključio je Tomašević.

Ključne riječi
Tomislav Tomašević žuta traka

Komentara 2

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TM
trаde_mark
13:13 23.06.2026.

I voda je mokra, a asfalt vruć za valjanje.

ME
MediciKM
12:53 23.06.2026.

Vidi se iz priloženog da ovaj nema pojma o tome kako mu grad NEfunkcionira.

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Čak 85 posto Zagrepčana želi isto! Evo što bi ih potaknulo da češće koriste tramvaje i autobuse

"Najvažniji rezultat provedenog istraživanja je da bi Zagrepčani više koristili javni prijevoz kada bi bio učestaliji, pouzdaniji i brži. Tako čak 85 posto građana ističe pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potaknuo na češće korištenje javnog prijevoza, 83 posto navodi pouzdanost dolazaka i odlazaka, a 82 posto češće polaske", rekao je Bogdanović.

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