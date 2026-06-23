Tomašević otkrio zašto ZET kasni: 'Kazne su premale, a prekršaja je puno'

Oko 85 posto Zagrepčana češće bi koristilo javni prijevoz kada bi bio redovitiji, pokazalo je istraživanje koje su krajem prošle godine proveli ZET i Grad Zagreb. Na pitanje novinara što će gradska uprava učiniti kako bi tramvaji i autobusi bili brži i pouzdaniji, odgovorio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Istaknuo je kako je za promet u Zagrebu ključno da što više građana koristi javni prijevoz, a to se, kaže, može postići samo njegovim poboljšanjem.– Ono što se pokazalo jest da bi puno više građana koristilo javni prijevoz kada bi bio brži i pouzdaniji. Zato nam je važno što je čak 83 posto ispitanika podržalo kažnjavanje vozača koji ne poštuju žute trake i time usporavaju tramvaje – rekao je Tomašević. Dodao je kako upravo kršenje žutih traka predstavlja jedan od najvećih problema za funkcioniranje tramvajskog prometa u Zagrebu.

– Te kazne su danas male, a takvih je prekršaja puno. To automatski usporava tramvaje u kojima se voze stotine ljudi. U svakom tramvaju je više od sto putnika, dok je u automobilima u prosjeku tek 1,3 osobe. Zato ćemo poduzeti dodatne korake kako bismo smanjili kršenje pravila na rezerviranim trakama za javni prijevoz – poručio je. Gradonačelnik je posebno izdvojio još jedan rezultat istraživanja koji smatra važnim. Naime, 68 posto ispitanika podržava davanje prednosti tramvajima i autobusima na semaforima, čak i ako to uspori ostale sudionike u prometu. – To pokazuje da građani razumiju koliko je važno ubrzati javni prijevoz i dati mu prioritet u prometu – rekao je. Govoreći o daljnjem razvoju ZET-a, podsjetio je da je u promet pušteno više od 25 novih Končarevih tramvaja, dok ih je još 15 na putu prema Zagrebu. Grad istodobno nabavlja i dodatnih 20 dugih tramvaja većeg kapaciteta. – Time ne samo da obnavljamo vozni park, nego stvaramo preduvjete za gušći vozni red i veći broj polazaka. Želimo da što više građana bira javni prijevoz umjesto automobila – zaključio je Tomašević.