Čak 18 mjeseci za obnovu 162 stepenice! Zagrepčani napokon mogu ponovno na Schlosserove

Nakon godinu i pol radova, brojnih nepredviđenih problema i kašnjenja u odnosu na prvotno najavljene rokove, Schlosserove stube konačno su ponovno otvorene za Zagrepčane. Jedan od najvažnijih pješačkih pravaca prema Šalati danas je svečano otvorio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević . O obnovi ovog stubišta Večernji list pisao je u više navrata, prateći radove koji su počeli u prosincu 2024. godine. Prema prvotnim planovima, radovi na 162 stepenice su trebale biti završene i otvorene još u kolovozu 2025., no tijekom radova otkriven je niz dodatnih problema koji su usporili projekt. Pa su radovi umjesto devet mjeseci trajali čak 18. Naknadno su bili utvrđeni nedostaci na konstrukciji, potreba za dodatnim armiranjem bočnih zidova te tehnička ograničenja povezana s tramvajskim vodovima zbog kojih nije bilo moguće koristiti dizalicu.

– Doista mi je veliko zadovoljstvo otvoriti obnovljene Schlosserove stube. One su simbol grada i vrlo važna pješačka poveznica. Kad god se održavaju događanja na Šalati, upravo su ove stube ključne za komunikaciju i pristup tom dijelu grada. Moram priznati da su građanima nedostajale dok su trajali radovi, ali sada su obnovljene na najbolji mogući način i u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada – rekao je Tomašević. Gradonačelnik nije skrivao da je projekt trajao dulje od planiranog. – Radilo se o dosta zahtjevnom projektu pa je sve zajedno potrajalo više nego što je bilo predviđeno. To je često slučaj kod rekonstrukcija. Tek kada otvorite gradilište vidite što se zapravo krije ispod i s kakvim se stanjem susrećete. Uz to, ovdje se nalazi tramvajska infrastruktura i niz podzemnih instalacija koje je bilo potrebno uskladiti s radovima – objasnio je.

Posebno je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva bio očuvati izgled stubišta kakav Zagrepčani poznaju desetljećima. – Ključno je bilo obnoviti stubište bez promjene njegovih gabarita i identiteta. Htjeli smo da i dalje izgleda jednako kao prije, ali da svi konstrukcijski elementi budu potpuno obnovljeni. Zamijenjeni su dotrajali dijelovi konstrukcije, stube, podesti, rasvjeta, klupe i rukohvati. Praktički je sve obnovljeno – rekao je Tomašević. Dodao je kako je obnova stajala 1,7 milijuna eura te je financirana u cijelosti iz gradskog proračuna. – Možda ovakvi projekti nisu spektakularni kao gradnja novih zgrada, ali su iznimno važni za stanovnike Gornjeg i Donjeg grada. Jednako su važni za očuvanje kulturnog, povijesnog i turističkog identiteta Zagreba – poručio je.

Nakon završetka obnove Schlosserovih stuba Grad planira urediti i Trg svibanjskih žrtava. – Projektna dokumentacija za obnovu trga već je pripremljena i uskoro krećemo i u taj zahvat. Važno je naglasiti da se tijekom obnove trga Schlosserove stube neće ponovno zatvarati te će građani i dalje moći nesmetano prolaziti – rekao je gradonačelnik. Najavio je i nastavak obnove drugih povijesnih stubišta i šetališta u gradu. – Već smo obnovili zapadni dio Strossmayerova šetališta, a slijede istočni dio, Zakmardijeve stube i Tomićeve stube. Nastavljamo s ulaganjima u ovakve projekte – kazao je. O izazovima tijekom izvođenja radova govorio je i predstavnik izvođača, direktor tvrtke TEH Gradnja Ilija Beara, koji je istaknuo da je projekt bio puno složeniji nego što se na prvi pogled činilo.

– Možda ovo izgleda kao mali zahvat, ali zapravo je bio iznimno složen od samog početka. Zatečeno stanje nije odgovaralo onome što se očekivalo. Zidovi uz stepenice s obje strane bili su u izrazito lošem stanju i praktički nisu imali nikakvu konstruktivnu funkciju, a riječ je o jednom od najvažnijih dijelova cijelog zahvata – rekao je Beara. Dodao je kako su tijekom cijelog projekta morali usko surađivati s konzervatorima. – Na svakom detalju trebalo je iznimno paziti. Imali smo stalnu podršku i nadzor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, koji je inzistirao da sve bude izvedeno jednako kao što je bilo prije obnove. Nadam se da smo uspjeli napraviti isto, ali i bolje. Upravo zbog toga rokovi su se produljivali jer se projekt morao prilagođavati stvarnom stanju na terenu, a dio rješenja morao se ponovno projektirati – kazao je. Govoreći o novostima, Beara je istaknuo kako su stepenice izvedene suvremenijom tehnologijom nego prije. – Trošit će se ravnomjerno i neće biti potrebe za zamjenom završnog sloja kada dođe do habanja. Sve ostalo ostalo je isto ili vrlo slično, samo je izvedeno prema današnjim standardima i propisima – zaključio je.