Vežete li bicikl za stup, može ga odvesti redar, a još će vas i globiti s 1000 kuna

Zamislite temu iz Pink Panthera. Jeste? Stiže komunalni redar. Šulja se jer je ugledao opasan prekršaj – bicikl vezan za stup. Prilazi mu tiho, iz džepa vadi kliješta. Prislanja ih na lanac kojim je dvokotač vezan i uz kratki, naporni “uh” – reže ga. Penje se zatim na bicikl i pedaliranjem ga usput i plijeni.

Vrijedi i za romobile

Hoće li točno ovako izgledati primjena Odluke o komunalnom redu, čiju su izmjenu prekjučer “amenovali” skupštinski zastupnici, nismo baš sto posto sigurni, ali tamo negdje 85 jesmo. Jer po novom bicikli, ali i “romobili, električni romobili i druga sredstva za osobni prijevoz koja se pokreću snagom vozača ili uz pomoć elektromotora” smjet će se parkirati samo na za to posebno označenim mjestima. Dakle, nema više vezivanja bicikala za ograde, stupove, prometne znakove ni bilo gdje drugdje na “površinama javne namjene”, a u Gradu kažu da je to samo dodatak već propisanom pravilu po kojem se dvokotači ne smiju ostavljati na zelenim površinama te vezivati za drveće i urbanu opremu. I sve bi to bilo u redu, ističu biciklisti, da parkirališta za njihova prijevozna sredstva ima dovoljno i da ih imaju gdje ostavljati. Ali situacija je posve drukčija jer, kako ističu iz Sindikata biciklista, na ulicama metropole svakog je dana oko 20 tisuća vozača na dva kotača, a službenih parkiranih mjesta ima 1808. Točnije, na 161 lokaciji u gradu postavljena su 904 stalka, ali u Gradskoj upravi kažu kako nije to sad baš tolika frka jer ima još petstotinjak parkirnih mjesta za bicikle koje su postavile “privatne pravne osobe”, odnosno trgovine i razne tvrtke. Znači, otprilike deset posto zagrebačkih biciklista imat će gdje ostavljati svoja prometala, dok će ostali riskirati kazne od 700 do tisuću kuna i odlazak po bicikl na “posebnu lokaciju”, zasad nepoznatu, gdje će se oni spremati nakon što ih se makne s javne površine.

Nije lako biti vlasnik

Ubuduće, ako ne nađete svoj bicikl gdje ste ga ostavili, nemojte odmah pomisliti da je ukraden, zovnite komunalno redarstvo da vidite, možda je kod njih.

– Vlasništvo obvezuje i prilikom korištenja stvari u vlasništvu, vlasnik mora koristiti stvar odgovorno na način da ne smije štetiti drugima – kako je usko isprepleten odnos vlasnika, njegove stvari i korištenja iste objasnili su u Gradu pa dodali kako je upravo površina javne namjene “površina namijenjena svima i mora biti svima dostupna pod jednakim uvjetima”. Zato se izmjenama Odluke o komunalnom redu, dodali su, nastoji “uvesti red na način da pojedinačne potrebe ne ugrožavaju potrebe drugih”.