Velike promjene u Zagrebu: Dio zagušene prometnice na zapadu grada postaje jednosmjeran

Prometna zagušenost jedan je od najvećih problema s kojima se bori Rudeš, kvart u sklopu gradske četvrti Trešnjevka sjever. Među najkritičnijim je točkama Anina ulica, reći će vam tamošnji stanovnici, a potvrdu o lošem stanju dobili smo i od šefa četvrti Romana Karaturovića. Nesnosna buka, kolona uzduž cijele ceste, zagušenost automobilima, popucao i trošan asfalt te nedostatak nogostupa samo su dio poteškoća u toj kilometar dugoj prometnici o kojima smo pisali u prosincu.

Tada smo od susjeda doznali i kako ih gužve ne zaobilaze ni u najmirnijim dijelovima dana, a zbog preizgradnje u kvartu broj automobila neprestano raste te ulica sada nalikuje na brzu cestu. Onomad nam je i Karaturović objasnio kako je rekonstrukcija Anine ulice jedan od prioriteta koji planira ostvariti do kraja mandata.

Sada nam otkriva da je nedavno Mjesni odbor Rudeš prihvatio idejno rješenje koje je izradio Sektor za ceste koji djeluje pri Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

U tijeku je, naime, izrada glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja ulice kojim se planira uređenje kolnika, nogostupa, oborinske odvodnje, javne rasvjete te horizontalne i vertikalne prometne opreme.

– Idejnim rješenjem predviđeno je uređenje ulice u tri dionice. Prva je od Ulice Dragutina Golika do Jezerske, gdje se planira kolnik za dvosmjeran promet širine otprilike šest metara te nogostup s južne strane, dok će se onaj sa sjeverne strane prilagoditi postojećem stanju. Druga podrazumijeva potez u Aninoj ulici od broja 24 do broja 68, gdje se planira kolnik za jednosmjeran promet u smjeru istoka te obostrani nogostup. Treća dionica je od broja 68 do Rudeške ceste, gdje se planira kolnik za dvosmjeran promet te obostrani nogostup – objašnjava Karaturović.

Trenutačno su u fazi prikupljanja možebitnih posebnih uvjeta za rekonstrukciju, kao i pregleda postojećeg stanja. Potom će se idejni projekt razraditi do razine izvedbenoga.

