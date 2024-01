'Lani bi se ovaj stan u Zagrebu prodao odmah. Sad su snizili cijenu za 91.000 eura'

Broj kupoprodaja nekretnina u Hrvatskoj pada, ali cijene nastavljaju rasti. U srpnju, kolovozu i rujnu prošle godine nekretnine su bile skuplje za 10.9 posto u odnosu na iste mjesece 2022. To je najveći rast od svih članica Europskoj uniji.

Tako cijena jednog stana u trogodišnjoj zgradi na Trešnjevci u Zagrebu iznosi 419 tisuća eura. Agentica za nekretnine Mia Vučić naglašava za N1 da se radi o četverosobnom stanu od 107 kvadrata, uz dva pripadajuća parkirna mjesta.

Prošle godine bi se takav stan prodao u roku od tjedan dana, no trenutni vlasnik već čeka zadnja tri mjeseca. Kako bi privukao veći interes, prodavatelji su zato, tvrdi agentica, pristali sniziti cijenu za 91 tisuću eura. - Spustili su cijenu kako bi došli do puno većeg interesa koji trenutačno imamo za ovim stanom s obzirom na to da je četverosoban stan u vrlo popularnom kvartu - dodaje Vučić.

"To nam govori da kupci nisu više niti u mogućnosti niti žele plaćati nerealno precijenjena nekretnine kakvih još uvijek ima na tržištu", tvrdi Lana Mihaljinac Knežević, predstavnica Udruženja poslovanja s nekretninama pri HGK.

Da podsjetimo, Hrvatska je ostala europski rekorder po rastu cijena nekretnina od 10,9 posto u trećem tromjesečju prošle godine, odnosno u razdoblju od srpnja do kraja rujna 2023. godine u odnosu na isto razdoblje 2022. Ipak, Eurostat navodi da i u Hrvatskoj nekretnine poskupljuju blaže nego prijašnjih mjeseci pa su u trećem kvartalu u odnosu na prethodno tromjesečje nekretnine poskupjele samo 0,3 posto. Usporavanje je prisutno i na godišnjoj razini s 13,7 na 10,9 posto, no to su ipak minimalni pomaci ima li se na umu da su od 2015. godine cijene u glavnom gradu Zagrebu udvostručene, a na Jadranu su skočile gotovo 70 posto, pisali smo ranije.

Zadržavanje cijena na visokim razinama nije bez utjecaja na ponašanje kupaca, koji su lani kupovali opreznije. Prema nepotpunim podacima Porezne uprave, lani je pala prodaja stambenih nekretnina za oko sedam posto, odnosno u Hrvatskoj je prodano oko šest tisuća nekretnina manje nego pretprošle godine. Pri tome, stranci su lani kupili dvije tisuće nekretnina manje nego godinu dana prije, nešto manje od 7400 nekretnina u odnosu na 9515 nekretnina 2022. godine, a domaći kupci 59 tisuća.

Neka statistički blaga pojeftinjenja vidljiva su i kod nas pa su na primjer u trećem kvartalu prošle godine u odnosu na drugi poskupjele samo nekretnine u Zagrebu, za 2,4 posto, a Jadranu su cijene pale 1,4 posto, a u drugim dijelovima Hrvatske 1,9 posto. No tko je ljetos kupovao stan, platio ga je osam posto skuplje na Jadranu, 12 posto skuplje u Zagrebu i 16 posto više u drugim dijelovima Hrvatske u odnosu na ljeto 2022. godine.

Kakvo je stanje drugdje u Europi? U deset članica Europske unije bilježi se pad cijena nekretnina na godišnjoj razini, i to od 10 do 13 posto u Njemačkoj i Luksemburgu, dok je pad cijena u odnosu na prethodni kvartal zabilježen u sedam članica Europske unije. Najveći pad zabilježen je u Luksemburgu (-6,3 %), Finskoj (-2,7 %) i Njemačkoj (-1,4 %), a najveći rast zabilježen je u Poljskoj (+4,5 %), Rumunjskoj (+3,4 %) i Danskoj (+3,1 %). Hrvatska jedina ima dvoznamenkasti rast cijena na godišnjoj razini, a uz nas su Bugarska, Poljska i Litva s poskupljenjima oko 9 posto.

