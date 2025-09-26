Velika akcija 'Štampara' na Svjetski dan srca: U Zagrebu besplatna mjerenja tlaka, šećera i kolesterola

Već dvadeset i pet godina obilježava se Svjetski dan srca, i to 29. rujna, a tim povodom Nastavni zavod "Dr. Andrija Štampar" održat će Dan otvorenih vrata. Na Mirogojskoj 16 taj će se dan od 9 do 12 sati obaviti mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi te razine ugljičnog monoksida (CO) u izdahu te analiza tjelesne maste, a liječnici, nutricionisti i kineziologe posjetiteljima će davati stručne savjete.

Svjetski dan srca ove godine obilježava se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj", s naglaskom na prevenciju i smanjenje preuranjenih smrti, koje se u velikoj mjeri mogu spriječiti. Najmanje 80 posto preuranjenih smrti od kardiovaskularnih bolesti, ističu, moglo bi se izbjeći usvajanjem zdravih životnih navika.

Savjetuje se tako uvođenje zdrave prehrane s više voća, povrća i cjelovitih žitarica, redovita tjelesna aktivnost, prestanak pušena i ograničen unos alkoho. Važne su i redovite liječničke kontrole, posebno ako već imate dijagnosticirane probleme s tlakom, šećerom i kolesterolom.