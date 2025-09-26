Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
29. RUJNA

Velika akcija 'Štampara' na Svjetski dan srca: U Zagrebu besplatna mjerenja tlaka, šećera i kolesterola

Zagreb: Konferencija za medije povodom Svjetskog dana srca
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.09.2025.
u 15:04

Svjetski dan srca ove godine obilježava se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj", s naglaskom na prevenciju i smanjenje preuranjenih smrti, koje se u velikoj mjeri mogu spriječiti

Već dvadeset i pet godina obilježava se Svjetski dan srca, i to 29. rujna, a tim povodom Nastavni zavod "Dr. Andrija Štampar" održat će Dan otvorenih vrata. Na Mirogojskoj 16 taj će se dan od 9 do 12 sati obaviti mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi te razine ugljičnog monoksida (CO) u izdahu te analiza tjelesne maste, a liječnici, nutricionisti i kineziologe posjetiteljima će davati stručne savjete.

Svjetski dan srca ove godine obilježava se pod sloganom "Ne propusti niti jedan otkucaj", s naglaskom na prevenciju i smanjenje preuranjenih smrti, koje se u velikoj mjeri mogu spriječiti. Najmanje 80 posto preuranjenih smrti od kardiovaskularnih bolesti, ističu, moglo bi se izbjeći usvajanjem zdravih životnih navika. 

Savjetuje se tako uvođenje zdrave prehrane s više voća, povrća i cjelovitih žitarica, redovita tjelesna aktivnost, prestanak pušena i ograničen unos alkoho. Važne su i redovite liječničke kontrole, posebno ako već imate dijagnosticirane probleme s tlakom, šećerom i kolesterolom.
Ključne riječi
Štampar NZJZ Zagreb srce Akcija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još